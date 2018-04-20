Доход губернатора ЕАО увеличился за год на 60 тыс. рублей

"Декларированный годовой доход 4 329 905,19", — сообщается в декларации о доходах за 2017 год.

Сообщается также, что супруга губернатора заработала за 2017 год 3,6 млн рублей, что почти на 350 тыс. больше, чем в 2016 году.

В собственности у губернатора значится квартира площадью 111,4 квадратных метра, гараж площадью 18,1 квадратных метра, а также легковой автомобиль марки Nissan Murano. В пользовании у Левинталя — квартира площадью 91,5 квадратных метра. В 2016 году в собственности и в пользовании была та же недвижимость и машина. У супруги в собственности в 2017 году — квартира площадью 70,1 квадратных метра, годом ранее в пользовании у нее была также квартира площадью 111,4 квадратных метра.