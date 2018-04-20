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Доход губернатора ЕАО увеличился за год на 60 тыс. рублей
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Доход губернатора ЕАО увеличился за год на 60 тыс. рублей 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Годовой доход губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя в 2017 году составил 4 млн 330 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона. Годом ранее доход главы области равнялся 4 млн 271 тыс. рублей.
"Декларированный годовой доход 4 329 905,19", — сообщается в декларации о доходах за 2017 год.
Сообщается также, что супруга губернатора заработала за 2017 год 3,6 млн рублей, что почти на 350 тыс. больше, чем в 2016 году.
В собственности у губернатора значится квартира площадью 111,4 квадратных метра, гараж площадью 18,1 квадратных метра, а также легковой автомобиль марки Nissan Murano. В пользовании у Левинталя — квартира площадью 91,5 квадратных метра. В 2016 году в собственности и в пользовании была та же недвижимость и машина. У супруги в собственности в 2017 году — квартира площадью 70,1 квадратных метра, годом ранее в пользовании у нее была также квартира площадью 111,4 квадратных метра.
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