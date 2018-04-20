С 20 апреля в Краснодаре подорожал проезд в общественном транспорте 

Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. В краевой столице с 20 апреля стоимость проезда в общественном проезде подорожает до 26 рублей. Ранее цена за один билет составляла 23 рубля. Решение об изменении тарифов принимали совместно руководство МУП «КТТУ» и администрация Краснодара. Как и в предыдущих случаях, мэрия назвала изменения тарифов «экономически обоснованными», ведь у всех перевозчиков «выросли затраты на ГСМ, налоги, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, хозяйственную деятельность». По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, дополнительные средства позволят МУП «КТТУ» и частным компаниям улучшить качество перевозок, в том числе за счет обновления транспорта.
В Краснодаре вновь подорожает проезд в общественном транспорте