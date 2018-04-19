Минсельхоз расширит перечень направлений для льготного кредитования

«Теперь можно получать кредиты на закупку зерна, выращенного в Сибири и на Урале. Этого решения давно ждали зерновики и мукомолы, — заявил глава минсельхоза Александр Ткачев . — Дополнен список техники с учетом всех предложений регионов, союзов и сельхозпроизводителей». По его словам, в льготный механизм включены кредиты на развитие аквакультуры, на строительство и реконструкцию предприятий виноделов и мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности, а также на развитие мощностей для хранения и перевалки зерновых, масличных культур и так далее. На год продлено получение льготных инвесткредитов максимум под пять процентов годовых для свиноводческих комплексов.

За 3 месяца этого года льготных кредитов получило в полтора раза больше фермеров, чем за весь прошлый год Льготные кредиты появились только в прошлом году, поэтому результат был неидеальным. Большую часть средств по-прежнему получают крупные агрохолдинги, тогда как малому бизнесу остаются крохи, посетовал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун. В 2015 году на субсидирование выделялось 7,6 миллиарда рублей, а в прошлом году — всего 1,3 миллиарда.

В то же время фермеров, получивших льготные кредиты только за три месяца этого года, стало в полтора раза больше, чем тех, что получил их за весь прошлый год, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков . «Это говорит о том, что механизм был значительно доработан и переориентирован, прежде всего, на малый бизнес», — сказал он.

Раньше на рынке был еще и недостаток информации, из-за чего возникали проблемы с корректной подготовкой пакета документов. Теперь расширено число участвующих в проекте банков, а малым предприятиям обеспечивают юридическое и консультационное сопровождение.