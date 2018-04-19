В Воронеже обанкротившийся ювелирный магазин в преддверии закрытия серьёзно снизил цены

Продавцы говорят, что цена товара уменьшилась больше, чем в половину.

Ювелирный магазин на Плехановской всё-таки закроется — предположительно, в июле этого года. Напомним, не так давно салон объявил себя банкротом из-за низкого спроса на украшения. А весь товар был выставлен на распродажу. Владельцы говорят — цены снизили больше, чем в половину. При этом сейчас на склад поступила новая крупная партия продукции — бизнесмены говорят, закупка была оформлена ещё до решения о закрытии магазина. И теперь её тоже вынуждены выставить на распродажу. Кольца из белого и жёлтого золота, и даже изделия с бриллиантами, сапфирами и изумрудами отдают за половину стоимости. Особенно, рассказывают в магазине, пришлось снизить цены на серебро. — Поступила большая партия качественных украшений, и нам нужно их быстро распродать. Изделие обойдётся не дороже чашки кофе, — говорит управляющая магазином Евгения Костина. — Удачная покупка, я очень довольна. Два колечка по очень приемлемой цене, и они мне очень нравятся — и форма, и со вкусом сделано. Прекрасная скидка, — отметила горожанка Любовь Куклина.