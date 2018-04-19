20 тысяч ярославцев не выпустят за рубеж 

Собираетесь махнуть за границу на майские праздники? Проверьте свои долги. Иначе вас могут развернуть прямо у самолёта.
— В отношении почти 20 тысяч должников Ярославской области вынесены постановления о временном ограничение выезда за границу РФ, — рассказали в ярославской службе судебных приставов.
Египет открыт! Когда и за какую цену на курорты Красного моря могут полететь ярославцы.
И уточнили — около половины таких невыездных задолжали более 30 тысяч рублей детям, кредиторам. Остальные не оплатили коммуналку, налоги и штрафы.
Так что на всякий случай стоит заглянуть на сайт приставов и вбить свою фамилию.