Крым стал самым бюджетным направлением весны для российских туристов

Крымские гостиницы, власти курортных городов и турагентства на майские праздники подготовили для гостей полуострова развлекательные мероприятия на любой вкус и кошелек.

В первых числах мая в Крыму фактически стартует курортный сезон. В море купаться еще рано, поэтому есть достаточно времени побывать в южнобережных парках с реликтовыми растениями, сфотографировать завораживающие водопады, посетить многочисленные дворцы и усадьбы. Если гости полуострова решат остановиться в крупных и дорогих отелях, то их ожидает насыщенная программа с участием известных исполнителей, с театральными представлениями и изысканными блюдами от шеф-поваров.

Тем, кто хочет остановиться в трехзвездочных гостиницах, придется выложить в сутки за номер на двоих минимум 2,3 тысячи (в Ялте) и 2,7 тысячи (в Алуште ) рублей. Сопоставимы с южнобережными цены в Евпатории . Но детская здравница, в отличие от курортов Южного берега Крыма, открывать курортный сезон 1 мая не собирается, а ограничится… традиционной первомайской демонстрацией. В то же время в Алуште (28-29 апреля), Черноморском (1-4 мая), Севастополе и Ялте (5-6 мая) подготовлены гастрономические фестивали и туры. Желающие познакомиться с национальной кухней и культурой могут отправиться 2 мая в Ялту и 5 мая в Бахчисарай на крымскотатарский праздник весны и плодородия "Хыдырлез".

8 и 9 мая гостям, предпочитающим патриотический туризм, стоит посетить города-герои. Масштабные мероприятия готовят Керчь и Севастополь. Так, 8 мая в Керчи пройдет факельное шествие по центральным улицам. Тысячи жителей города с зажженными факелами направятся на гору Митридат к обелиску Славы. На вершине пройдет театрализованное представление с элементами исторической реконструкции.

Севастополь занимает у туристов среди городов-героев второе место после Санкт-Петербурга . В День Победы там пройдет масштабный Парад войск Севастопольского гарнизона, моряков Черноморского флота — с демонстрацией новейшей военной техники. Проживание в Севастополе обойдется туристу в среднем 1,8 тысячи рублей в сутки.

Туркомпании готовы пред ложить отдыхающим более 500 туристских и экскурсионных маршрутов

Турагентства на первую декаду мая специально подготовили тематические и развлекательные экскурсионные туры. Например, программа "Праздничный Крым", запланированная на 29 апреля — 2 мая, включает в себя посещение города русских моряков Севастополя. Тут подготовлены экскурсия на место крещения князя Владимира , морская прогулка с осмотром кораблей Черноморского флота, поездка в Балаклавский подземный музей — бывшее секретное укрытие подводных лодок. Также в программу тура входит поездка в историческую столицу Крымского ханства — Бахчисарай.

Другой трехдневный тур рассчитан на любителей южнобережных дворцов и природы. Его изюминкой станет посещение огромнейшей выставки "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду. В конце апреля — первых числах мая тут распускаются 37 тысяч тюльпанов 189 сортов. Можно успеть купить тур по акции — за 10 550 рублей.

По данным министерства курортов и туризма республики, в Крыму туркомпании готовы предложить отдыхающим более 500 туристских и экскурсионных маршрутов. Стоимость экскурсии варьируется в зависимости от продолжительности, выбранного региона и вида транспорта от 400 до 2,5 тысячи рублей с человека.