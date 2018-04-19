Почти 40% россиян на майские праздники останутся дома

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Самым популярным внутренним авианаправлением на майские праздники у россиян стал Симферополь , на его долю приходится 9% всех перелетов, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий провёл опрос пользователей, чтобы выяснить, куда они отправятся на майские праздники. Всего в опросе приняли участие 4 394 человека.

Выяснилось, что 39% респондентов на праздниках останутся дома. Еще 35% опрошенных рассказали, что выберутся на выходных на дачу. Еще 8% россиян проведут праздники у родственников или друзей.

В путешествия на праздники отправятся 18% россиян. 8% респондентов выбрали поездки за границу, 10% будут отдыхать в России

Из них Симферополь выбрали 9% путешественников. Второе место занимает Сочи , третье — Минеральные Воды.

Среди зарубежных направлений лидирует Тбилиси . На его долю приходится 4,3% перелетов.