Ещё
Почти 40% россиян на майские праздники останутся дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 40% россиян на майские праздники останутся дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Самым популярным внутренним авианаправлением на майские праздники у россиян стал Симферополь, на его долю приходится 9% всех перелетов, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий провёл опрос пользователей, чтобы выяснить, куда они отправятся на майские праздники. Всего в опросе приняли участие 4 394 человека.
Выяснилось, что 39% респондентов на праздниках останутся дома. Еще 35% опрошенных рассказали, что выберутся на выходных на дачу. Еще 8% россиян проведут праздники у родственников или друзей.
В путешествия на праздники отправятся 18% россиян. 8% респондентов выбрали поездки за границу, 10% будут отдыхать в России.
Из них Симферополь выбрали 9% путешественников. Второе место занимает Сочи, третье — Минеральные Воды.
Среди зарубежных направлений лидирует Тбилиси. На его долю приходится 4,3% перелетов.
Наиболее популярным среди европейских направлений стала Прага, вторую позицию занял Тиват, третью — Париж. В целом за год доля зарубежных перелетов на майские праздники снизилась на 1,7%.
РИА Новости: последние новости
Средняя цена бензина в России превысила отметку в 40 рублей за литр Германия распродала первый тираж купюр в ноль евро с изображением Маркса Путин подписал закон о контрольных закупках Роспотребнадзором
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ и США могут прервать авиасообщение261
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии294
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение129
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег146
Израиль планирует уничтожить российские С-300992
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение