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Глава КБР Юрий Коков заработал за прошлый год чуть больше двух миллионов
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Глава КБР Юрий Коков заработал за прошлый год чуть больше двух миллионов 

АиФ Ставрополье 58 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков за 2017 год заработал 2 049 847 рублей, что на 37,5 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году. Такие данные указаны в декларациях о доходах и имуществе, размещённых на официальном сайте.
Немного выросли доходы и у его супруги. В 2016 они составляли 349 766 рублей, а в этом — 365 462 рубля.
Все остальные данные полностью повторяют расклад 2016 года. У Юрия Александровича в собственности имеется квартира площадью 146,6 кв. м. У супруги — дом площадью 238 кв.м. и земельный участок. В пользовании есть также дача.
Машин ни у главы республики, ни у его второй половины, если верить декларациям, не было и нет.
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