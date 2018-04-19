Приставы смогут запрашивать в банках информацию о сейфах должников

Теперь банкиры будут обязаны сообщать приставам, например, о банковских ячейках, арендованных должниками. А также электронных кошельках должников. Все это и многое другое станет возможным при условии, конечно, что инициатива будет принята.

Как говорится в сообщении минюста , планируется подготовить поправки в статью 69 закона «Об исполнительном производстве», которые расширят перечень информации, предоставляемой по запросу судебных приставов банками и налоговыми органами

Главная черта времени: жизнь человека становится во многом прозрачной. Выйти на след его тайных и явных дел можно с помощью электронных баз. Поэтому и должникам, которым есть, что скрывать, сегодня становится все сложнее и сложнее скрывать. Как сообщил недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов , в прошлом году приставами было направлено 687 миллионов электронных постановлений в банки и регистрирующие органы.

По электронным каналам приставы находят счета должников, блокируют их, а подчас и списывают деньги. Однако должники, желающие сыграть в прятки, идут на различные уловки. Например, открывают какие-то особые счета, не входящие в стандартный набор (текущие, специальные, депозитные). Кроме того, деньги можно просто положить в сейф, арендовав ячейку у банка. А еще в темной зоне, по словам экспертов, оказывались электронные деньги. Как поясняют в минюсте, сегодня перечень сведений, которые приставы вправе запрашивать, трактуется банками и иными кредитными организациями как закрытый и не подлежащий расширенному толкованию. Поэтому у недобросовестных должников и остаются пока такие лазейки.

Что будет после того, как приставы смогут узнать больше?

Как пояснила юрист Юлия Лысенко , это не означает, что теперь приставы смогут вскрывать банковские ячейки без участия должников. Просто судебные исполнители теперь будут знать, что в таком-то банке у должника есть ящик, в котором что-то лежит. Но что именно — пока неизвестно.

Если инициатива пройдет, приставы смогут также ­арестовывать деньги в электронных кошельках

"О содержании сейфа не знают даже сотрудники банка, — говорит Юлия Лысенко. — Вполне возможно, что там лежат какие-то документы, важные для должника, но не имеющие материальной ценности. Но есть и большая вероятность, что там лежит что-то ценное. Что будут делать приставы, получив такую информацию? Думаю, всю процедуру их действий необходимо прописать в законе".

По ее словам, сейчас сложно что-то сказать, не видя самого проекта, а минюст только сообщил о начале работы над документом и рассказал в общем о своих планах. Тем не менее какие-то разумные предположения строить можно.

"Первый шаг, который сделают приставы, узнав о ячейке, это арест, — говорит Юлия Лысенко. — То есть необходимо будет ограничить к ней доступ должника, чтобы он не очистил сейф прежде, чем до него дойдут приставы. Получив постановление об аресте, которое придет в электронной форме, сотрудники банка уже не пустят гражданина без судебных приставов".

Однако, по ее словам, все эти процедурные моменты необходимо прописать в законе. Так как здесь возникает масса нюансов — в силу особенностей ситуации.

"Допустим, когда арест накладывается на машину, все ясно: она передается кому-то на ответственное хранение, может, даже остается на время у самого должника, — говорит юрист. — Но банковская ячейка как таковая не принадлежит должнику. У него заключен договор с банком на какой-то срок. А что будет, если в течение этого срока приставы не успеют прийти в банк, тем более что, как понимаю, они должны будут это сделать вместе с должником? Кто будет платить за продолжение аренды ячейки? Или предполагается приставам дать право прийти самим и проверить ячейку без должника? Но вряд ли это было бы правильно, и думаю, такой нормы не предполагается".

Кроме того, как рассказывают в минюсте, проект разрешает приставам запрашивать в налоговой службе сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых открыты счета, вклады должников, о реквизитах корпоративного электронного средства платежа, используемого должником-организацией и должником — индивидуальным предпринимателем, и т.д.

Получат приставы и платежные документы по конкретным финансовым операциям.

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Спрос на аренду банковских ячеек может снизиться

Расширение перечня информации, которую должны предоставлять приставам банки, потребует от них дополнительных затрат, говорит глава совета банковской ассоциации «Россия», председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков . «Тем не менее это справедливая постановка вопроса, поскольку полные данные о счетах и ячейках необходимы для того, чтобы обращать взыскание на средства должников, которые не исполняют свои обязательства, хотя держат в банках значительные средства», — говорит Аксаков. По его словам, Комитет Госдумы по финансовому рынку, скорее всего, поддержит законопроект минюста.

Наиболее существенное и потенциально чувствительное для многих клиентов расширение перечня запрашиваемых сведений — это запрос информации о наличии банковских ячеек, подтверждает аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков . «Банковские ячейки традиционно выступали и выступают способом хранения значительных объемов наличных, в том числе в иностранной валюте. Высокий уровень конфиденциальности — одно из ключевых преимуществ такого способа хранения, без него спрос на аренду ячеек действительно может снизиться», — полагает Волков. В данном случае у приставов появляется доступ к закрытой информации, но поскольку речь идет об исполнительных производствах, то это оправдано, считает аналитик.

По словам зампреда правления банка «Ренессанс Кредит» Сергея Королева, будущий законопроект минюста в обозначенном виде все же не стоит считать серьезным расширением перечня запрашиваемых сведений. «Скорее, это конкретизация или уточнение того, что именно могут запрашивать. Практически все из перечисленного и так попадает под текущие требования, которые сейчас имеют обобщенные формулировки», — рассказывает он.

Основной вопрос в том, будут ли данные реквизиты и документы запрашиваться ФССП по каждому должнику и насколько в связи с этим у банков вырастет нагрузка при подготовке ответов на такие запросы, добавляет Королев. «С точки зрения „проникновения“ в банковскую тайну, банкам не принципиально, если такая обязанность четко предусмотрена законом. Нарушением банковской тайны является предоставление информации неуполномоченным лицам или не предусмотренной законом. Если в законе будет четкий перечень, то это только пойдет на пользу», — говорит банкир.

Проект разрешает приставам запрашивать в налоговой сведения о банках, в которых открыты счета должников

Сейчас банки предоставляют по запросу ФССП информацию исходя из размера, необходимого для исполнения исполнительного документа, продолжает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Екатерина Алиева . Это касается сведений о названии и местонахождении банка, где открыты счета клиента, о номерах расчетных счетов, количестве и движении средств, о других ценностях, находящихся на хранении в кредитных организациях. Расширение перечня в первую очередь вызвано изменением гражданского законодательства, в частности, внедрением счета эскроу, повсеместным применением электронных средств платежа, отмечает Алиева.

По ее мнению, целью законодательной инициативы является правильное и своевременное исполнение судебных и иных актов. Но инструмент достижения цели потребует дополнительного и более детального обсуждения со стороны участников финансового рынка, говорит Алиева.