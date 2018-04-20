Российские банки не собираются снижать ставки по вкладам

Куда уж ниже: российские банки не будут снижать ставки по рублевым вкладам

Большинство российских банков после снижения ставок по рублёвым вкладам в первом квартале 2018 года собирается взять небольшой тайм-аут и прислушаться к рынку, следует из опроса РИА Новости ряда крупных кредитных организаций. В то же время некоторые банки готовы динамично реагировать на переменчивую конъюнктуру рынка и в случае необходимости пересмотреть ставки вслед за изменением рыночных условий.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ , привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, продолжает бить рекорды умеренности, по итогам первой декады апреля она снизилась до исторически низкого показателя — 6,4% после 6,53% в третьей декаде марта, следует из материалов Банка России

ВТБ , второй по размеру активов российский банк, в ближайшее время снижать ставки по рублевым вкладам не собирается.

"Максимальная доходность по вкладам ВТБ в рублях сегодня составляет 6,6% годовых. В ближайшее время корректировать ставки по своим вкладам банк не планирует", — сообщили в пресс-службе банка.

В то же время в ВТБ отметили повышение интереса населения в вкладам в рублях.

"По итогам первого квартала 2018 года доля депозитов в российской валюте достигла 83%, увеличившись с начала года примерно на 3 процентных пункта", — добавили в пресс-службе.

Юникредит банк" также не собирается в ближайшее время пересматривать ставки по рублёвым вкладам.

"На данный момент "Юникредит банк" не видит предпосылок для рассмотрения возможности изменения процентных ставок в рублях РФ", — указали в банке.

Невидимая рука рынка

Прислушаться к рынку и повременить с дальнейшим снижением ставок по рублёвым вкладам планирует и Росбанк . Величина ставки по рублёвым вкладам учитывает такие параметры, как тренды рынка и целевая доходность продуктов, которые банк мониторит постоянно, применяя необходимые корректирующие меры, пояснила заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина

"Последнее изменение сделали буквально на прошлой неделе, поэтому в ближайшее время изменений пока не планируется", — добавила она.

В то же время некоторые кредитные организации допустили корректировку ставок по рублёвым вкладам в условиях переменчивого рынка. В банке "Возрождение" сообщили, что ситуация по рублёвым ставкам меняется в зависимости от ситуации на рынке. В банке отметили, что в последний раз ставки снижались в начале апреля вслед за уменьшением Центробанком ключевой ставки.

"Если тенденция по снижению ставок продолжится, банк "Возрождение" также осуществит корректировку", — отметили в пресс-службе.

В 2017 году Центробанк снижал ключевую ставку шесть раз и уже дважды снизил её в 2018 году, сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых. По оценкам регулятора, она может опуститься до 6,5-7% в 2019 году. Ранее регулятор отмечал, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. Однако в четверг первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что траектория снижения ключевой ставки ЦБ РФ замедлится по сравнению с ожидавшийся ранее из-за волатильности на рынке.

Совкомбанке сообщили, что ставки по рублёвым вкладам пересматривать готовы. Минимальная ставка находится на уровне 4,8% годовых в рамках долгосрочного вклада "Вклад всегда под рукой". Возможна корректировка процентных ставок", — сказал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский

Руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер сообщил, что на данный момент предложение банка отвечает рыночным условиям и возможностям, но банк готов пересмотреть предложение по ставкам.

"В случае изменения тенденций мы будем готовы пересмотреть текущие ставки, " — уточнил он.

Похожей тактики придерживается банк "Открытие" . "В ближайшие несколько недель не планируем (снижать ставки — ред.). Хотя рынок ставок по вкладам крайне динамичен, и мы стараемся реагировать на изменения рынка", — сообщили в пресс-службе.

Интерес к валюте

Ситуация по вкладам в иностранной валюте оказалась в целом менее однородной. В то время как ряд банков не отметил значительных изменений в поведении клиентов, некоторые из опрошенных кредитных организаций зафиксировали рост спроса на вклады в долларах и сообщили о готовности отреагировать на повышающий тренд соответствующим изменением ставок.

Так, в банке "Возрождение" отметили, что колебания курса рубля способствовали росту интереса населения к валютным операциям.

"Колебания курса рубля в последнее время, действительно, вызвали некоторое повышение спроса на валюту", — сообщили в пресс-службе банка.

Банк "Юникредит" также зафиксировал приток валютных клиентов. "В течение последнего месяца наблюдается прирост клиентов, которые оформляют вклады в долларах США", — отметили в пресс-службе.

В то же время ряд кредитных организаций не наблюдает существенных изменений спроса со стороны клиентов на вклады в американской валюте и не планирует пересматривать свою политику по ставкам в отношении таких вкладов.

Так, в Райффайзенбанке отметили, что спрос на вклады в американской валюте остается стабильным. В банке уточнили, что говорить об изменении ставок по долларовым вкладам сейчас не готовы, так как прогнозированию препятствует переменчивый валютный курс.

"В последнее время не было замечено резкого изменения в поведении клиентов. Говорить об изменении ставок сейчас преждевременно, так как резкие колебания валютного курса не дают возможности составить долгосрочный прогноз", — сказал Леклер.

В Совкомбанке отметили стабильный интерес к долларовым вкладам, и, как в случае с рублёвыми продуктами, заявили о готовности пересмотреть процентные ставки.

"Обслуживание валютных вкладов в банке происходит в определенных офисах, и спрос на долларовые депозиты стабилен. Корректировка процентных ставок также возможна", — сообщили в пресс-службе банка.

Стабильный спрос к долларовым вкладам наблюдает и Росбанк. В пресс-службе отметили, что банк старается поддерживать привлекательные условия по таким продуктам.

В банке "Открытие" роста спроса населения к вкладам в американской валюте не заметили.

"Повышенного спроса по долларовым вкладам не наблюдается, максимальная ставка в "Открытии" на текущий момент 0,9%, изменять ставку в ближайшее время не планируем", — уточнили в пресс-службе.

Банк "Ураслиб" повышенного спроса на долларовые вклады также не зафиксировал. "За последнее время значительного прироста новых вкладов, открытых в долларах США, не наблюдается", — сказали в пресс-службе. Процентные ставки по таким вкладам в ближайшее время "Ураслиб" пересматривать не планирует.