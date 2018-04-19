Около тысячи пензенцев объявили себя банкротами 

Долговая спиральМама двоих детей 35-летняя Наталья, которую недавно официально признали банкротом, просила не указывать ее фамилию в газете ради дочек. Девочки учатся в школе, ей не хотелось бы, чтобы одноклассники узнали об истинном положении семьи. Кстати, в законе о банкротстве физических лиц нет никаких ограничений на распространение персональных данных. Все сведения должника, включая имя, фамилию, точный адрес, оценку имущества, находятся в открытом доступе в Интернете на одном из официальных сайтов. К слову, уже были случаи, когда этой базой данных пользовались мошенники, чтобы нажиться на тех, кого и без того постигла беда. — Нас оставили совсем нагими — в прямом и переносном смысле этого слова. Сначала «раздели» ростовщики, а потом еще и суд выставил на всеобщее обозрение, — рассказывает обанкротившаяся Наталья, а у самой слезы стоят в глазах. После развода с мужем и раздела совместно нажитого имущества ей досталась квартира, оставленная ее же мамой, а также старенький автобус, на котором они с бывшим супругом возили экскурсионные группы. Это был их единственный источник дохода. Когда автобус сломался, мать-одиночка осталась без средств к существованию. На срочный ремонт потребовалось около ста тысяч рублей. Она решила занять деньги и надеялась вернуть за пару месяцев, тем более впереди был очередной сезон отпусков и каникул. В банке как индивидуальному предпринимателю ей в кредите отказали. Поэтому она обратилась в микрофинансовую организацию, думала, что выкрутится и отдаст долг за пару месяцев. Но произошли изменения в законодательстве, после очередной громкой аварии с автобусом ужесточили требования к перевозке пассажиров. Для автобуса потребовалось дополнительное оборудование. Так у неполной семьи появился второй микрозайм, который окончательно подкосил ее финансовое положение. Начались просрочки платежа, сумма долга выросла в три раза. Последовали разборки с коллекторами. Поэтому когда Наталья услышала о банкротстве физических лиц, решила, что это ее последняя надежда сохранить квартиру. Но чтобы признать себя банкротом, ей пришлось взять еще один кредит. Легких «бабок» не бываетНа процедуру, прописанную в законе «О банкротстве физических лиц», женщина потратила 60 тысяч рублей и девять месяцев жизни. И она еще легко отделалась, как ей говорили товарищи по несчастью в суде. Во-первых, необходимо заплатить вознаграждение управляющему — сумма обязательных выплат составит порядка 25 тысяч рублей. Найти его непросто, за дела физических лиц без имущества, которое можно было бы пустить с торгов, специалисты берутся крайне неохотно. Оно и понятно, выгоднее пустить с молотка какой-нибудь завод или фирму, это займет практически столько же времени, сколько списать долги с гражданина. Во-вторых, необходимо подать объявление о банкротстве. Закон обязывает это делать в конкретном издании, которое не хочет терять деньги и публикует данные физических лиц по тем же расценкам, что и юридических. То есть завод и мать-одиночку снова уравняли — они заплатят по десять тысяч рублей за несколько строчек убористым шрифтом. Никакого имущества, которое можно было бы выставить на торги, у пензенской семьи не оказалось. Однако суд все равно назначил эту формальную процедуру. А после нее снова нужно подавать объявление в газете и платить управляющему. Обязательно придется уплатить госпошлину, правда, за год ее размер снизился с 6000 до 300 рублей. Дела о банкротстве физлица рассматривает арбитражный суд, а он, как правило, располагается в областном центре. Для жителей европейской части России это не представляет особой проблемы, но в Сибири потенциальным банкротам приходится снова занимать, чтобы купить билет на самолет. И судебных заседаний может быть не одно и не два: дела о банкротстве даже рядовых граждан рассматриваются месяцами. Согласно данным сайта банкротств «Финресурс», в прошлом году этой так называемой «оздоровительной процедурой» воспользовались 923 жителя Пензенской области, при этом непогашенный кредит есть у каждого третьего из 1,3 миллиона жителей региона. По сведениям Национального бюро кредитных историй, население Пензенской области входит в тройку самых закредитованных в ПФО. Формально же на март этого года под действие закона о банкротстве физических подпадают 891 тысяча россиян, которые имеют просроченный долг сроком более 90 дней в сумме свыше полумиллиона рублей. Подайте на банкротствоВ некоторых регионах, где растет кредитная нагрузка на население, ведутся дискуссии о том, чтобы местные бюджеты взяли на себя часть расходов на проведение процедуры банкротства в отношении особо нуждающихся, например, многодетных или неполных семей. Но действующие расценки региональные бюджеты не потянут. — Благотворительные фонды еще не созрели, чтобы собирать деньги на процедуру банкротства. Но для многих граждан, которые хотели бы ею воспользоваться, она недоступна по ряду объективных причин, — говорит председатель Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, который встретился с представителями правозащитных институтов в Пензе. Общественники считают, что в банкротстве граждан виноваты не столько сами потребители, которые, не рассчитав собственные силы, взяли сразу несколько займов, сколько доступные некачественные финансовые продукты, наводнившие рынок. — Когда у нас из крана начинает идти грязная вода, мы не говорим, что население должно взять учебники по химии, изучить очистку воды, найти противоядие. Мы просто перекрываем кран. То же самое происходит с некачественными продуктами в магазине. Они в идеале должны исчезать с полок. Почему в сфере финансовых услуг не действуют те же правила? — задается вопросом Дмитрий Янин. Общественники настаивают на том, чтобы договоры кредитования были публичными и из них исключались пункты, нарушающие права гражданина. Учись читатьКак показал мониторинг финансового рынка Поволжья, драконовские условия позволяют себе не только микрофинансовые организации, раздающие деньги из «ларька», но и крупные федеральные банки. Так, в банковских договорах обнаружился пункт о штрафных санкциях за просрочку платежа — до одного процента в день!Много злоупотреблений допускается при оформлении страховки параллельно с предоставлением кредита. У клиента создается ложное ощущение, что его жизнь и здоровье застрахованы и в самом худшем варианте он ничего не останется должен, но это совсем не так — страхуются только риски банка. Как правило, дополнительная услуга навязывается в обязательном порядке, без галочки в графе «застрахован» откажут в выдаче денег. При этом страховку никогда не получит инвалид или беременная женщина. Осложнения хронического заболевания тоже не считаются страховым случаем. Страховку заставляют оформлять в обязательном порядке клиентов, участвующих в жилищных программах для молодых семей. При этом осложнения во время беременности и родов не считаются страховым случаем. Правозащитники усмотрели в этом факте прямое нарушение прав человека и дискриминацию по половому признаку. Однако банки не спешат проводить работу над ошибками. МненияАртем Лузгин, финансовый консультант:— По статистике, четверть ежемесячного дохода россияне отдают на погашение кредитов. При этом многие, не успев погасить один, берут другой. Минфин РФ жестко контролирует кредитную деятельность субъектов. Любой регион не может позволить себе привлечь кредитные средства больше чем 10 процентов от доходной части бюджета. В отношении финансовой деятельности граждан такой жесткой политики регулирования нет, а надо бы ее ввести для безопасности самих же людей. Анна Чаплыгина, координатор проекта по защите прав потребителей финансовых услуг Минфина РФ:— Чтобы грамотно обращаться с деньгами, нужно учиться с детства и всю жизнь. Для этого совсем не обязательно сидеть за учебниками. Для детей мы подготовили 10 выпусков комиксов на самые актуальные для них финансовые темы. Для старшего поколения сняли сериал, который с успехом прошел на федеральном телеканале. Например, мало кто заботится о финансовой подушке безопасности — это отложенные деньги в размере от трех до шести ежемесячных доходов семьи. Это поможет с наименьшими потерями пережить возможные финансовые трудности. КонтактБесплатная «горячая линия» для потребителей финансовых услуг: 8 800-100-29-26.