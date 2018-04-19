Региональный страховой центр передает свой страховой портфель компании «АСКОР»

ООО «Региональный страховой центр» ( Москва , номер по госреестру страховщиков 3621) намерено передать страховой портфель в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления страховой деятельности. Соответствующее уведомление компании от 3 апреля опубликовано сегодня на сайте Центробанка

Как уточняется, страховой портфель будет передан в ООО «СК „АСКОР“. Передается портфель по следующим видам страхования:

страхование от несчастных случаев и болезней (страхование жизни и здоровья заемщика по кредиту);

страхование имущества (страхование строительно-монтажных рисков);

страхование ответственности (страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по объектам капитального строительства; страхование строительных и монтажных рисков в части страхования гражданской ответственности перед третьими лицами);

страхование финансовых и предпринимательских рисков (страхование строительных и монтажных рисков в части возмещения расходов по ликвидации последствий страхового случая и/или страхование послепусковых гарантийных обязательств).

В сообщении подчеркивается, что финансовое положение страховщика, принимающего страховой портфель, удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. СК „АСКОР“ имеет лицензии на осуществление видов страхования, по которым передается страховой портфель.

Продуктовый виджет

Страхователь имеет право отказаться от замены страховщика, прислав письменное обращение в срок до 18 мая. Отказ от замены страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

Отметим, что в течение 2017 года Региональный страховой центр неоднократно принимал решение об уменьшении уставного капитала. Последние сокращение имело место по итогам сентябрьского решения собственников: показатель снизился с 255,4 млн до 125 млн рублей.

В мае 2015 года Банк России приостанавливал действие лицензии компании в связи с несоблюдением ею требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В августе 2015 года действие лицензии было возобновлено.

В декабре прошлого года сообщалось о передаче в СК „АСКОР“ страхового портфеля еще одной компании — СК „Андромеда“.