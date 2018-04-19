Банк «Зенит» зафиксировал двойные списания по картам других банков 

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Немцы выпустили купюры в ноль евро с портретом Карла Маркса

Судебные приставы арестовали у мужчины баскетбольные мячи за долг в полмиллиона рублей

Хакеры украли с банковских счетов почти миллиард рублей за прошлый год