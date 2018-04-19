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Банк «Зенит» зафиксировал двойные списания по картам других банков
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Банк «Зенит» зафиксировал двойные списания по картам других банков 

360tv.ru 58 минут назад
Клиенты российских банков пожаловались на двойные списания по картам на форумах и в каналах мессенджеров. Банк «Зенит», контролирующим акционером которой является «Татнефть», как эквайер подтвердил сбой, передает «Интерфакс».
По словам пресс-службы банка, двойные списания произошли в тех точках, где «Зенит» обеспечивал эквайринг для приема карт кредитных организаций. При этом массовых сбоев при обработке операций в процессинговом центре кредитной организации не было зафиксировано.
Там также сообщили, что Банк провел необходимые мероприятия для возврата по данным операциям и 18 апреля направил их в платежную систему НСПК. Средства вернутся на счета держателей карт после обработки данных возвратов в банках-эмитентах.
Сейчас эквайринговое оборудование работают в штатном режиме.
Ранее банк «Открытие» оповещал о возможных двойных списаниях средств по картам из-за технического сбоя. Проблему объяснили ошибкой, которую допустил один из банков-участников платежной системы MasterCard. Он и произвел повторные списания по клиентским картам других банков.
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