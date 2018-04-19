Банк «Возрождение» запустил страховой продукт по защите в случае непредвиденных ситуаций

Банк «Возрождение» и страховой дом «ВСК» запускают страховой продукт «Без хлопот», который гарантирует надежную финансовую поддержу в случае непредвиденных ситуаций, связанных со здоровьем, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Как указывается в материале, оформление полиса не требует предварительного медицинского обследования и предоставления дополнительных документов.

«Новый продукт обеспечивает клиенту страхование от несчастных случаев. Срок действия полиса — 1 год. Страховая защита действует по всему миру 24 часа в сутки, что позволит клиенту быть защищенным в любое время. Оформить полис «Без сомнений» могут клиенты банка в возрасте от 18 до 65 лет. Для заключения договора при себе достаточно иметь паспорт Российской Федерации », — говорится в сообщении.

Наличие полиса позволит обезопасить бюджет от непредвиденных обстоятельств: в случае временной нетрудоспособности или критической ситуации со здоровьем страховой дом «ВСК» окажет финансовую поддержку и обеспечит привычный образ жизни клиенту и его семье.

«Стоимость продукта зависит от размера финансовой защиты, которую выбирает клиент, и может составлять 1,5 тысячи, 2,5 тысячи или 4,5 тысячи рублей», — добавляется в сообщении.

Приобрести полис можно в любом отделении банка. Узнать более подробную информацию о страховом продукте «Без хлопот» можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» — «Страховые продукты» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).