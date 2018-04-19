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Совкомбанк зафиксировал несколько случаев двойных списаний с карт
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Совкомбанк зафиксировал несколько случаев двойных списаний с карт 

Банки.ру 1 час назад
Технический сбой в банкоматах и платежных терминалах банка «Зенит» стал причиной двойных списаний у некоторых клиентов Совкомбанка. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Мы подтверждаем, что мы зафиксировали несколько случаев (меньше десятка) двойных списаний в POSах сторонних банков. Эквайеры отправляли две авторизации на одну сумму + две трансакции соответственно. В причинах разбираемся, но ошибка не на стороне Совкомбанка, а именно эквайера», — прокомментировали представители банка.
«Мы запросили банк-эквайер по данной ситуации и ждем от него пояснений. Каждый из случаев повторного списания средств зафиксирован и обработан службой клиентской поддержки. Ошибочные списания будут отменены, а деньги возвращены на счета клиентов», — отметили в банке.
Ранее подобные списания были замечены у «ФК Открытие».
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