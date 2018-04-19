За один год в Москве увеличились поступления от налогов

Три года назад для ряда категорий налогоплательщиков столицы вводились налоговые каникулы.

Поступления по упрощенной системе налогообложения растут гораздо быстрее других налоговых доходов Москвы . Так, прирост по итогам первого квартала составил 16,5 процента, если сравнивать с таким же периодом в 2017 году.

Соответствующая статистика представлена в четверг, 19 апреля.

Прирост был обеспечен индивидуальными предпринимателями (рост на 29,4 процента) и предприятиями (рост на 10,1 процента).

— Увеличение стоимостных критериев выручки дало возможность остаться на упрощенном режиме большому количеству налогоплательщиков. Но это не единственный фактор роста поступлений в городской бюджет, — приводит mos.ru обращение руководителя Департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой.

Она отмечает, что в столице реализуются программы, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса.

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