За один год в Москве увеличились поступления от налогов 

Три года назад для ряда категорий налогоплательщиков столицы вводились налоговые каникулы.
Поступления по упрощенной системе налогообложения растут гораздо быстрее других налоговых доходов Москвы. Так, прирост по итогам первого квартала составил 16,5 процента, если сравнивать с таким же периодом в 2017 году.
Соответствующая статистика представлена в четверг, 19 апреля.
Прирост был обеспечен индивидуальными предпринимателями (рост на 29,4 процента) и предприятиями (рост на 10,1 процента).
— Увеличение стоимостных критериев выручки дало возможность остаться на упрощенном режиме большому количеству налогоплательщиков. Но это не единственный фактор роста поступлений в городской бюджет, — приводит mos.ru обращение руководителя Департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой.
Она отмечает, что в столице реализуются программы, которые направлены на поддержку малого и среднего бизнеса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бизнесу нужны льготы, а не повышение ставок