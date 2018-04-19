За год в Москве увеличились поступления от налогов

По итогам первого квартала 2018 года поступления по упрощенной системе налогообложения выросли на 16,5 процента, если сравнивать с этим же периодом прошлого года. Это самый быстрый темп роста по сравнению с другими налоговыми доходами города.

Самый большой рост у индивидуальных предпринимателей. За год налоговые сборы увеличились на 29,4 процента. У организаций рост составил 10,1 процента. По отраслям больше всех заплатили IT-компании — 20,1 процента, а у общественного питания — 18,6 процента. Всего в первом квартале этого года по упрощенной системе налогообложения столица собрала 17,1 миллиарда рублей.

Сейчас упрощенной системой налогообложения пользуются компании и предприниматели с выручкой до 150 миллионов рублей. До прошлого года этот порог составлял 79,7 миллиона рублей. Об этом рассказала руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова

«Увеличение стоимостных критериев выручки дало возможность остаться на упрощенном режиме большому количеству налогоплательщиков. Но это не единственный фактор роста поступлений в городской бюджет. В Москве последовательно реализуются меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Так, с 2010 года городским налоговым законодательством была снижена на треть ставка налога по упрощенной системе налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях обрабатывающей промышленности, НИОКР, оказании отдельных социальных услуг. В 2015 году для ряда категорий налогоплательщиков в Москве были введены налоговые каникулы», — отметила глава ведомства.

Налоговые каникулы на два года освобождают индивидуальных предпринимателей от уплаты налогов. Это правило действует для тех, кто впервые зарегистрировал свой бизнес в столице и использует упрощенную систему налогообложения или патентную систему.

Общие налоговые доходы столицы в первом квартале 2018 года, если сравнивать с этим же периодом прошлого года, выросли на 7,4 процента и составили 451,8 миллиарда рублей.