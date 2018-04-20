Пермское предприятие задолжало работникам более трёх миллионов рублей

Более трёх миллионов задолжало своим сотрудникам одно из предприятий Перми . Вернуть заработанные работникам только с помощью прокуратуры

Сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района Перми выявили нарушение трудового законодательства на одном из промышленных предприятий города. Выяснилось, что с октября 2017 года по февраль 2018 года более 40 работников не получали зарплату. Долг по заработной плате составил 3,4 миллиона рублей. Расследование показало, что у руководителя была возможность платить людям деньги. Однако он их тратил на материалы, услуги и хозяйственную деятельность предприятия.