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Турпутевки от компании в санаторий НДФЛ не облагаются
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Турпутевки от компании в санаторий НДФЛ не облагаются 

Время бухгалтера 2 часа назад
Компания покупает для своих работников и их семей турпутевки в санатории, в том числе и за счет бюджета ФСС РФ, и хочет знать, облагается ли НДФЛ и страховыми взносами цена этих путевок, а также оплата проезда к месту лечения и обратно.
Из п. 9 ст. 217 НК РФ следует, что подоходным налогом не облагается, помимо всего прочего, оплата лечебных туров в санатории, которые фирма покупает для своих сотрудников или их детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста. При этом оплата проезда в санаторий и обратно налогом облагается.
Что же касается страховых взносов, то ст. 420 НК РФ определяет, что взносы не начисляют на выплаты, полный перечень которых приводится в ст. 422 НК РФ. В этот список не входит ни оплата проезда к месту лечения, ни оплата путевок в санаторий, а значит, взносы на эти выплаты все же придется начислить. Однако эта норма действует только на туры, купленные для работников. Если же путевка приобретена для семьи сотрудника, то, основываясь на п. 1 ст. 420 НК РФ, на такие выплаты взносы не начисляют, потому что эта оплата осуществляется в пользу физлиц, не работающих в компании.
ПИСЬМО Минфина РФ от 12.04.2018 № 03-15-06/24316
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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