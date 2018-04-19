Россияне научились зарабатывать на обвале рубля

По словам зампреда ЦБ, масштабы подобного обмена невелики.

«Это не какие-то огромные масштабы, сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014-2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела», — сказала Юдаева, выступая на весенней сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Тем не менее, она признала, что граждане продавали валюту в пик падения рубля. При этом Юдаева считает, что резкий скачок валютных операций также может быть связан с опасением россиян о блокировании валютных счетов, вызванным антироссийскими санкциями.

«В принципе граждане уже привыкли к "перелетам" и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке», — сказала Юдаева.