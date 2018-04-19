Банк «Пойдем!» снизил ставки по вкладам

По вкладу «Капитал» (на 36 месяцев) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 6,25% (вместо 6,33%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежеквартально.

Проценты по вкладу «Копилка» (на 24 месяца) также начисляются по периодам и за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 6,12% (прежде — 6,25%).

Продуктовый виджет

Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей.

Срок вклада «Кошелек» (от 100 рублей) составляет 12 месяцев, процентная ставка — 5,5% годовых (ранее срок составлял 36 месяцев, ставка — 6%).

Вклады «Копилка» и «Кошелек можно пополнять. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.