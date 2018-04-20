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Банк УРАЛСИБ обнулил стоимость обслуживания для бизнеса в первый год
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Банк УРАЛСИБ обнулил стоимость обслуживания для бизнеса в первый год 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ предложил начинающим предпринимателям воспользоваться пакетом услуг «Начни с нуля».
Подключить пакет услуг «Начни с нуля» могут предприниматели, воспользовавшиеся сервисами регистрации бизнеса 1С-Старт или Мое дело. Важным условием является то, что подключить данный пакет можно только в течение 3 месяцев с момента регистрации. В рамках данного пакета предприниматели могут бесплатно обслуживать бизнес в Банке УРАЛСИБ в течение года с момента открытия счета. В пакет услуг входит: открытие счета и его обслуживание с использованием Интернет-банка, платежи в бюджет и контрагентам, внесение наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карты.
«Мы реализовали целый комплекс сервисов для поддержки предпринимателей в первый год запуска бизнеса, — отметила руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерина Маландий. — Это возможность удобной регистрации бизнеса, бесплатный пакет расчетно-кассового обслуживания «Начни с нуля!», который позволяет предпринимателю минимизировать затраты в первые месяцы жизни бизнеса. Также мы помогаем с поиском первых контрагентов с помощью магазина решений для бизнеса Бизнес-плейс, а в Университете бизнеса УРАЛСИБ есть целый цикл лекций, посвященный запуску бизнеса и тому, как избежать ошибок на старте».
Сервисом для регистрации бизнеса 1С-Старт можно воспользоваться на сайте Банка. На данный момент сервис позволяет сформировать готовый пакет документов для регистрации ООО или ИП в Федеральной налоговой службе. После этого пользователю остается только распечатать документы и предоставить их в ФНС. В ближайшее время, после доработки сервиса предприниматели смогут направлять комплект документов в ФНС и получать подтверждение факта регистрации бизнеса онлайн, в личном кабинете пользователя.
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