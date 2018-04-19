Что делать, если тебе нечем оплачивать кредит

Кредиты для всего мира стали доступным способом получить товары или услуги прямо сейчас, без длительного откладывания денег. Конечно, факт того, что придётся отдавать не только занятую у банка сумму, но и проценты, не особо радует. Однако если кредит оформляется в известном банке, то процент не будет высоким, чего не скажешь о микрофинансовых организациях. Даже после принятия поправок в Федеральном законе «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» процент остался высоким — до 300% годовых. Случаются разные ситуации, толкающие людей обращаться в микрофинансовые организации, где заёмщику приходится брать деньги под грабительские проценты, которые могут во много раз превышать изначальную сумму кредита. То же самое касается и многих банков, которые не гнушаются установить высокую процентную ставку, указав это в нечитаемой сноске внизу последней страницы договора или вводя заёмщика в заблуждение и используя вполне законные методы, после чего обещанные 12% превращаются во все 20, а то и больше. А так как в стране кризис, то многие заёмщики теряют доход, либо он снижается до того уровня, когда производить выплаты по кредиту даже без процентов не представляется возможным. Начинаются звонки из банка, затем в дело вступают коллекторы, которые даже после принятия Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» действуют не всегда на законных основаниях и превращают жизнь заёмщика в ад. Мы не будем судить, почему люди попадают в такую ситуацию и чем они руководствуются, оформляя кредиты в банках или микрофинансовых организациях под большие проценты. В этой статье мы расскажем о решении проблемы — банкротстве физических лиц. Мы взяли интервью у генерального директора компании «Proff Банкрот», который рассказал нам о том, как пройти процедуру банкротства, какие последствия будут после признания физического лица банкротом.

Чем отличается прохождение процедуры банкротства своими силами и с вашей помощью? Самостоятельно можно проходить процедуру банкротства долго и безрезультатно, так как может появиться ряд проблем: долгий сбор, нехватка документов; дополнительные запросы документов суда или арбитражного управляющего, которые могут откладывать рассмотрение дела. Также можно столкнуться с недобросовестностью арбитражного управляющего, который будет намеренно «вставлять палки в колёса» и тормозить процесс реализации имущества должника даже в случае фактического его отсутствия. Нашими силами процедура банкротства проходит в предельно короткие сроки и с максимальной выгодой для клиента (должника), исходя из его текущей ситуации, а также без дополнительных расходов. Мы даём гарантию на свои услуги, но не можем ручаться за решение суда, так как суд является независимым органом. Но при этом мы готовы зафиксировать результат в договоре и вернуть деньги в случае, если он не будет достигнут. Мы чётко фиксируем в договоре стоимость и все суммы, подлежащие оплате, и не выходим за их рамки. Проконсультироваться со специалистами «Proff Банкрот» → Расскажите о том, какие самые большие долги удавалось списать Самый большой долг, который суд списал с одного гражданина — это 362 миллиона рублей, но имя этого человека мы держим в секрете и не можем разглашать подробности по этому делу. Всего мы списали более 1 миллиарда рублей. Были ли ситуации, когда и после прохождения процедуры банкротства клиента продолжали терроризировать банки или коллекторы? Сначала должника признают банкротом на судебном заседании, а потом вводится процедура реализации имущества, даже если по факту у человека имущества нет. До того момента, как ещё не введена процедура реализации имущества, но заёмщика уже признали банкротом, коллекторы продолжают терроризировать должника. Даже сейчас у нас есть случаи, когда судебное заседание уже было, а коллекторы по-прежнему звонят и требуют вернуть деньги. В этом случае мы можем помочь должнику и составить ряд писем, например отказ от взаимодействия, и тогда все вопросы по урегулированию долгов будут решаться только через арбитражный суд. Также мы можем составить отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу ваших данных от банка коллекторам, после чего пользоваться этой информацией сможет только банк. Если речь о ситуации, когда уже назначена дата судебного заседания, то накануне этого банки начинают воздействовать на клиента и его родственников, чтобы они срочно оплатили задолженность. Они сеют сомнения в клиенте, например говорят: «Откуда у вас такая уверенность, что вы станете банкротом? Никого не признают — мы отслеживаем это дело». В общем, начинают дезинформировать клиента, для того чтобы вернуть хоть какую-то сумму денег. В основном наши клиенты устойчивы к такому воздействию, но когда банки начинают давить на родственников, то те поддаются на уговоры и отдают часть денег. Был такой случай, когда накануне заседания родители должника сняли буквально последние деньги — 150 тысяч — и внесли их на счёт банка. Воспользоваться услугами «Proff Банкрот» →

Какие последствия для должника после банкротства? 1. Пять лет после банкротства не имеет права банкротиться повторно. 2. Не имеет права в течение пяти лет брать кредит без указания того, что он был банкротом. 3. Три года не имеет права занимать руководящие должности по управлению юридическим лицом. Уменьшилось ли количество обращений по процедуре банкротства после принятия закона о микрофинансовых организациях? Банкротство физических лиц стало возможным только с 1 октября 2015 года — с момента вступления в силу изменений в законе о банкротстве физических лиц. Закон действует два с небольшим года, и статистика от ЕФРСБ (Единого федерального реестра сведений о банкротстве) показывает, что с каждым годом число банкротов увеличивается. По сравнению с 2016 и 2017 годами количество банкротов увеличилось в 1,8 раз. Сейчас рост числа людей, которые подходят под банкротов, продолжается. С чем это связано? Во-первых, экономическая ситуация. Во-вторых, люди узнали о возможности прохождения процедуры банкротства. В-третьих, заёмщики увидели реальную статистику по банкротству и то, что эта процедура работает и есть все предпосылки к тому, чтобы положительно её завершить, а не так, как рассказывают сотрудники банков и коллекторы. Ознакомиться с результатами судебных решений «Proff Банкрот» → Что касается взаимосвязи МФО и наших клиентов после введения ограничений по деятельности МФО, то нужно отметить, что у нас отложенный спрос. То есть клиенты не берут кредит и сразу идут к нам. До этого проходит какой-то период времени, и, как правило, это связано с ухудшением финансового состояния. Нередко наши клиенты — это люди, которые берут кредиты, потом покрывают их новыми кредитами и так далее. И это «покрывательство» заканчивается, как правило, тем, что они начинают работать с МФО. И МФО — это чаще всего последняя ступень. Люди, которые к нам приходят, рассказывают, что им уже не было разницы, под какой процент брать кредит. Я думаю, что число тех, кто находится в подобной ситуации, никак не снизится, а, наоборот, даже возрастёт.