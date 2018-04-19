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Не желая расставаться с айфоном, жительница Вытегры оплатила долги
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Не желая расставаться с айфоном, жительница Вытегры оплатила долги 

Вологда.рф 56 минут назад
Фото: Вологда.рф
Около 50 тысяч рублей долга за оплату теплоснабжения накопила жительница Вытегры. Не дождавшись явки на прием, судебные приставы наведались к ней домой.
По месту регистрации должницы не оказалось, поэтому ей оставили уведомление о необходимости явиться в отдел судебных приставов. Придя на прием, женщина заявила, что оплачивать долг не намерена. Увидев в руках посетительницы смартфон, судебные приставы арестовали его и дали должнице 10 дней на оплату коммунальных счетов. Жительница Вытегры в этот же день нашла средства и полностью погасила задолженность.
А вот жительница Тотьмы задолжала банкам больше 3,5 миллионов рублей. У нее судебные приставы описали земельный участок и расположенный на нем магазин. Если через 10 дней должница не оплатит кредиты, имущество «пустят с молотка». Кроме того, ей грозит уголовная ответственность. Суд может назначить штраф в 200тысяч рублей, либо направить на обязательные работы до 240 часов, либо арестовать на полгода, либо лишить свободы на срок до двух лет.
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