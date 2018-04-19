Россия займется развитием гастротуризма

В период с 2000 года по 2017 год въездной поток в Россию вырос на 122 процента, а количество международных туристских прибытий в мире увеличилось на 94 процента. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, выступая на четвертом Ялтинском международном экономическом форуме.

Совокупный доход от международного въездного туризма в мире составляет 1 триллион 225 миллиардов долларов. Экономике России, отметил он, въездной туризм сейчас приносит более 12 миллиардов долларов при среднем показателе въездного турпотока в 24 миллиона прибытий. Для сравнения — США принимают 75 миллионов туристов в год и получают 200 миллиардов долларов.

«Темпы роста въездных турпотоков в нашу страну выше мировых, и это очень хороший показатель для нас», — отметил Олег Сафонов. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию президент поставил задачу увеличения объема несырьевого, неэнергетического экспорта, в том числе, экспорта услуг до 100 миллиардов долларов. В этом плане туризм не только сам по себе является экспортной отраслью, приезжающие в Россию туристы являются и потребителями образовательных, медицинских и других видов услуг, отметил он.

Фактором привлечения дополнительного въездного турпотока на территорию России и увеличения среднего чека иностранного туриста, по словам Олега Сафонова, является реализация гастро-туристских возможностей России, поскольку еда остается важнейшей составной частью туристической поездки.

По данным всемирной туристской организации, 79 процентов иностранных путешественников оценивают поездку в том числе по тому, насколько вкусной и привлекательной является еда. Каждый третий турист в мире рассматривает национальную кухню как важнейшую составляющую мотивации к путешествиям. По данным Всемирной туристской организации, 88 процентов иностранных туристов считают гастрономию важнейшей составляющей бренда территории.

Как сообщил Олег Сафонов, в 2017 году Федеральное агентства по туризму стало инициатором федерального проекта «Гастрономическая карта Российской Федерации». Целью этого проекта является раскрытие потенциала национальных кухонь страны, на территории которой проживают представители более 190 национальностей.

Развитие этого проекта ведется также через реализацию гастрономческой карты (портал с информацией о гастрономических туристических маршрутах и продуктах). «Нам очень приятно, что проект очень позитивно был воспринят на всей территории нашей страны, в него уже вошло 11 регионов, и мы видим большой интерес к вступлению в проект „Гастрокарты“, — отметил Олег Сафонов. — Я надеюсь, что все 85 регионов нашей страны в реализации проекта „Гастрономическая карта России“.

Реализация этого проекта и развитие гастротуризма в целом в нынешнем году является особенно важным, поскольку Россия принимает гостей и участников Чемпионата мира по футболу, отметил руководитель агентства.

Во всех регионах, где будет проводится чемпионат, будут также организованы гастрономические фестивали, созданы специальные футбольные меню, будут работать специальные фуд-траки. „Хотим через нашу кухню раскрыть наши национальные особенности. Это событие станет серьезным мотивирующим фактором сделать так, чтобы после чемпионата туристы приезжали к нам вновь и вновь — не только в эти 11 регионов, но и во все другие регионы страны“, — резюмировал глава агентства.