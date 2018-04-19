ЦБ намерен до конца апреля представить свои предложения по либерализации ОСАГО

Банк России постарается до конца апреля текущего года представить для публичного обсуждения свои предложения по либерализации тарифов ОСАГО, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах конференции «Стратегия развития. Вектор движения» в четверг.

"Мы постараемся до конца апреля сделать нашу презентацию с подходами. Публично сделаем это", — сообщил Чистюхин, отвечая на вопрос, есть ли у ЦБ «дорожная карта» по либерализации ОСАГО.

Страховщики уже неоднократно заявляли, что основные риски для российского страхового рынка сосредоточены в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности недобросовестных автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов продолжается рост убыточности.