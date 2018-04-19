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ЦБ намерен до конца апреля представить свои предложения по либерализации ОСАГО
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ЦБ намерен до конца апреля представить свои предложения по либерализации ОСАГО 

Прайм 1 час назад
Банк России постарается до конца апреля текущего года представить для публичного обсуждения свои предложения по либерализации тарифов ОСАГО, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах конференции «Стратегия развития. Вектор движения» в четверг.
"Мы постараемся до конца апреля сделать нашу презентацию с подходами. Публично сделаем это", — сообщил Чистюхин, отвечая на вопрос, есть ли у ЦБ «дорожная карта» по либерализации ОСАГО.
Страховщики уже неоднократно заявляли, что основные риски для российского страхового рынка сосредоточены в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности недобросовестных автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов продолжается рост убыточности.
В конце прошлого года президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс отметил, что в целом дисбаланс на рынке ОСАГО складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнения, что следует идти по пути либерализации тарифов. Страховщики рассчитывают, что движение в данном направлении начнется уже в этом году. По мнению некоторых участников рынка, в целом на переход к свободным тарифам может уйти три-четыре года.
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