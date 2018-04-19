Топ-доходы: высший эшелон Ленобласти показывает, что в карманах

Доход нового зампреда председателя правительства по АПК Олега Малащенко за прошлый год составил 1,9 млн рублей. Ему принадлежит квартира в Испании и две легковушки — «Lexus LX 570» и «Mercedes С L500».

Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин заработал за прошлый год порядка 3,67 млн рублей, в 2016 году — чуть более 4 млн У него в собственности — жилой дом, квартира, автомобиль Volkswagen Touareg.

Глава региона Александр Дрозденко заработал в прошлом году около 3,8 млн рублей (в 2016-м — больше: 5,9 млн, а в 2015-м — 5,3 млн рублей). Губернатор провляет постоянство: ему также, как год назад, принадлежит квартира площадью 305 кв. метров, дом площадью 327,9 кв. метров, легковой автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл Ямаха, снегоход SKI-DOO, мотоцикл Harley-Davidson и два прицепа.

В собственности главы комитета общего и профобразования Сергея Тарасова — два участка, дом, квартира, гараж. Его доход составил 5,9 млн рублей, годом ранее — 5,7 млн 6. Сергей Перминов — 6 млн рублей

В собственности вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова квартира — 114 кв. метров, земельный участок и автомобиль Аudi. Он заработал 6 млн рублей, в два раза больше, чем в 2016 году — тогда в декларации значилось 2,5 млн рублей.

5. Людмила Нещадим — 6,6 млн рублей

Председатель комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим заработала 6,6 млн рублей за год, в 2016 — чуть больше 2 млн рублей. Владеет двумя земельными участками и жилым домом, в собственности у чиновницы легковой автомобиль BMW X3.

Глава комитета по туризму Елена Устинова показала годовой доход в 8 млн рублей, в прошлом году — 1,8 млн, владеет двумя земельными участками, жилым домом и автомобилями: Porsche Panamera 4 и ВАЗ 21093. Говорят, что она заняла высокую позицию благодаря тому, что продала в 2017 году квартиру.

Среди заместителей губернатора области Александра Дрозденко по величине годового дохода лидирует председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов с 21,3 млн рублей. На первом месте он был и в прошлом году.

Зампред областного правительства по ЖКХ и энергетике Олег Коваль заработал более 15 млн рублей, годом ранее — 7,8 млн 1. Виталий Жданов — 52 млн рублей

Самым богатым чиновником региона, судя по налоговой декларации, стал глава областного комитета по строительству Виталий Жданов, заработок которого в прошлом году составил около 52 млн рублей, годом ранее — 2 млн Правда, у него в собственности не так много имущества: треть квартиры площадью 113 кв. метров (в прошлом году был еще жилой дом и земельный участок, возможено, он их продал, отсюда и доход).

Блеск и нищета

Доход жены губернатора — Ирины Дрозденко в прошлом году оказался меньше суммы 2016 года более чем в семь раз и составил 14,2 млн рублей (для сравнения: в 2016-м ею был задекларирован доход в 103,1 млн рублей). В ее собственности — четыре земельных участка общей площадью более 5 тысяч кв метров, две трети доли квартиры площадью 305 кв. м и Range-Rover Sport. Досужие умы уже подсчитали, что общий семейный доход четы Дрозденко за год сократился почти в шесть раз.

Областные депутаты пока прошлогодние доходы «не засветили». Готовые к самым неожиданным результатам любители заглянуть в кошельки «власть предержащих» припоминают, что в прошлом году в шорт-лист рейтинга Forbes самых богатых чиновников и народных избранников по итогам 2016 года (на 46-м месте) вошел только один депутат от Ленобласти, основатель девелоперской компании «СВП Групп» Сергей Петров

Тогда депутат заработал около 48 млн, а в этом году ( Госдума уже опубликовала официальные данные) — более 36 млн рублей. Губернатору Александру Дрозденко с годовым доходом 3,8 млн рублей до него далеко. А супруга Петрова, судя по итогам рейтинга Forbes Woman «Самые состоятельных супруги госслужащих и депутатов России — 2017», заработала в несколько раз больше мужа — она в этом рейтинге на 10-й позиции. Известно, что доход жены Петрова за 2016 год был 220,9 млн рублей.