Ещё
Саратовский студент перевел 17 000 рублей фейковой подруге из соцсети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратовский студент перевел 17 000 рублей фейковой подруге из соцсети 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Девушка обратилась к молодому человеку с просьбой о помощи с «дружественного» аккаунта.
Однако, как потом оказалось, страничка его знакомой была взломана мошенниками, которые и развели доверчивого парня на деньги.
В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, нашему изданию рассказали подробности аферы.
Выяснилось, что 22-летнему парню написала его знакомая и попросила скинуть данные своей банковской карты для срочной финансовой помощи. Парень не смог отказать старой приятельнице и сказал ей код смс-подтверждения. Но вскоре обнаружил, что его карта заблокирована.
Чуть позже уже у сотрудников банка потерпевший выяснил, что все деньги с карты в размере 17 000 рублей были сняты мошенниками.
Правоохранители предостерегают граждан от незамедлительной помощи в подобных случаях и рекомендуют либо связываться с просящим денег по телефону, либо задавать контрольный вопрос. В противном случае можно остаться без денег.
Новости Саратова: последние новости
Создатель отравившего Скрипаля газа работал экологом в Саратовской области Саратовец едва не угробился рядом с правительством Саратовской области Полицейских в Саратовской области обворовали на 5 млн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии270
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
Первый легальный бордель открывается в России85
В Москве загорелся ТЦ63
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение