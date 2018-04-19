Саратовский студент перевел 17 000 рублей фейковой подруге из соцсети

Девушка обратилась к молодому человеку с просьбой о помощи с «дружественного» аккаунта.

Однако, как потом оказалось, страничка его знакомой была взломана мошенниками, которые и развели доверчивого парня на деньги.

Выяснилось, что 22-летнему парню написала его знакомая и попросила скинуть данные своей банковской карты для срочной финансовой помощи. Парень не смог отказать старой приятельнице и сказал ей код смс-подтверждения. Но вскоре обнаружил, что его карта заблокирована.

Чуть позже уже у сотрудников банка потерпевший выяснил, что все деньги с карты в размере 17 000 рублей были сняты мошенниками.

Правоохранители предостерегают граждан от незамедлительной помощи в подобных случаях и рекомендуют либо связываться с просящим денег по телефону, либо задавать контрольный вопрос. В противном случае можно остаться без денег.