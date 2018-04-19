Уровень бедности россиян должен снижаться — Максим Топилин— Мы смогли выполнить одну из самых главных задач поставленных Президентом — выровнять минимальную заработную плату и прожиточный минимум. Уже первого мая, принятые и утвержденные изменения вступят в силу, — отметил Максим Топилин.
Министр также сообщил присутствующим о том, что профсоюзным организациям будут выделены дополнительные средства на повышение заработной платы, в связи с увеличением оплаты труда от 1 мая текущего года.
— Одно из дополнительных принятых решений относительно повышения МРОТ касается дополнительного финансирования профсоюзных организаций. Решение уже подписано президентом в виде распоряжения, по которому будет совершено дополнительное финансирование субъектов РФ на общую сумму около 20 миллиардов рублей из Резервного фонда, — прокомментировал Министр труда и соц. политики.