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Уровень бедности россиян должен снижаться — Максим Топилин
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Уровень бедности россиян должен снижаться — Максим Топилин 

Банки Сегодня 2 часа назад
Уровень бедности россиян должен снижаться — Максим Топилин— Мы смогли выполнить одну из самых главных задач поставленных Президентом — выровнять минимальную заработную плату и прожиточный минимум. Уже первого мая, принятые и утвержденные изменения вступят в силу, — отметил Максим Топилин.
Министр также сообщил присутствующим о том, что профсоюзным организациям будут выделены дополнительные средства на повышение заработной платы, в связи с увеличением оплаты труда от 1 мая текущего года.
— Одно из дополнительных принятых решений относительно повышения МРОТ касается дополнительного финансирования профсоюзных организаций. Решение уже подписано президентом в виде распоряжения, по которому будет совершено дополнительное финансирование субъектов РФ на общую сумму около 20 миллиардов рублей из Резервного фонда, — прокомментировал Министр труда и соц. политики.
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