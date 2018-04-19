Уровень бедности россиян должен снижаться — Максим Топилин

Уровень бедности россиян должен снижаться — Максим Топилин — Мы смогли выполнить одну из самых главных задач поставленных Президентом — выровнять минимальную заработную плату и прожиточный минимум. Уже первого мая, принятые и утвержденные изменения вступят в силу, — отметил Максим Топилин.

Министр также сообщил присутствующим о том, что профсоюзным организациям будут выделены дополнительные средства на повышение заработной платы, в связи с увеличением оплаты труда от 1 мая текущего года.