Ещё
Более 40% россиян оценивают работу противопожарных служб как хорошую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Более 40% россиян оценивают работу противопожарных служб как хорошую 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 40% россиян оценивают работу местных противопожарных служб как хорошую, об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Респондентам был задан вопрос: «На Ваш взгляд, там, где Вы живёте, противопожарные службы (пожарные, МЧС, служба спасения) работают хорошо или плохо?»
Вариант «хорошо» выбрал 41% опрошенных, 33% затруднились с ответом, 17% россиян выбрали вариант «удовлетворительно», 10% — вариант «плохо».
Опрос «ФОМнибус» проходил 14–15 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ, в нем приняло участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.
РИА Новости: последние новости
Куда уж ниже: российские банки не будут снижать ставки по рублевым вкладам Бюджетные туры — это не всегда выгодно: как сэкономить при колебаниях рубля Германия распродала первый тираж купюр в ноль евро с изображением Маркса
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300344
Турция вывела золотой запас из США115
Первый легальный бордель открывается в России354
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой81
Первый русский бордель назвали спасением нации199
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение