Более 40% россиян оценивают работу противопожарных служб как хорошую 

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 40% россиян оценивают работу местных противопожарных служб как хорошую, об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Респондентам был задан вопрос: «На Ваш взгляд, там, где Вы живёте, противопожарные службы (пожарные, МЧС, служба спасения) работают хорошо или плохо?»
Вариант «хорошо» выбрал 41% опрошенных, 33% затруднились с ответом, 17% россиян выбрали вариант «удовлетворительно», 10% — вариант «плохо».
Опрос «ФОМнибус» проходил 14–15 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектах РФ, в нем приняло участие 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.