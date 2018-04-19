Можно ли расплачиваться пластиковой картой в автобусах Ханты-Мансийска?

В больших городах оплачивать проезд в общественном транспорте можно по терминалу пластиковой картой. Если ли такая услуга в автобусах Ханты-Мансийска

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ханты-Мансийского АТП» Наргиза Мухамедова пояснила, что терминалы для оплаты пластиковыми картами за проезд в автобусах Ханты-Мансийского АТП появились еще в октябре 2017 года.

«Пока система работает в тестовом режиме, но уже все автобусы обеспечены терминалами и можно расплатиться по безналичному расчету. Проблема в том, что ещё не все кондукторы умеют работать с терминалами. Оплату можно производить картами любого банка. Не во всех автобусах висят объявления о нововведении, поэтому ещё не все жители города знают, что оплату за проезд можно производить картой».