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Можно ли расплачиваться пластиковой картой в автобусах Ханты-Мансийска?
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Можно ли расплачиваться пластиковой картой в автобусах Ханты-Мансийска? 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В больших городах оплачивать проезд в общественном транспорте можно по терминалу пластиковой картой. Если ли такая услуга в автобусах Ханты-Мансийска?
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ханты-Мансийского АТП» Наргиза Мухамедова пояснила, что терминалы для оплаты пластиковыми картами за проезд в автобусах Ханты-Мансийского АТП появились еще в октябре 2017 года.
«Пока система работает в тестовом режиме, но уже все автобусы обеспечены терминалами и можно расплатиться по безналичному расчету. Проблема в том, что ещё не все кондукторы умеют работать с терминалами. Оплату можно производить картами любого банка. Не во всех автобусах висят объявления о нововведении, поэтому ещё не все жители города знают, что оплату за проезд можно производить картой».
Отметим, что в сентябре прошлого года пилотный проект стартовал и в Сургуте. 10 автобусов маршрута №4 были оснащены терминалами. С декабря 2017 года в Нижневартовске все автобусы ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (а это 105 транспортных средств) запустили проект бесконтактной оплаты проезда банковскими картами.
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