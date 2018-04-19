Ещё
ДИП ЦБ: в 2018 году россияне продолжат экономить на продуктах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДИП ЦБ: в 2018 году россияне продолжат экономить на продуктах 

Банки.ру 54 минуты назад
Потребительское поведение, направленное на экономию расходов, сохранится и в 2018 году. Об этом говорится в апрельском бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
«Более 30% потребителей по-прежнему ориентированы на приобретение акционных товаров, покупку дешевых марок и менее дорогих продуктов», — говорится в обзоре.
«Среди драйверов восстановления потребительского спроса в 2017 году можно отметить снижение цен на отдельные социально значимые продовольственные товары, увеличение количества товаров, реализуемых при помощи промоакций торговыми сетями, и рост потребительского кредитования», — указано в обзоре.
Исследование INFOLine, на которое ссылается ДИП, показывает, что объем продаж со скидками по таким категориям товаров, как спиртное, кофе, бытовая химия и парфюмерия, превышает 50%. В целом доля продаж по промоакциям в розничных сетях составляет более 20%.
Банки.ру: последние новости
Реальные располагаемые доходы россиян в марте выросли на 4,1% «Снижение ключевой ставки и розничных ставок — это позитивное движение» Альфа-Банк предлагает открыть накопительный счет с доходом до 10% годовых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии64
В Москве загорелся ТЦ23
РФ потребовала от США компенсаций88
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии79
Центральная Россия покроется снегом16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:18
Путин поручил привлечь в вузы лучших ученых
Политика
04:06
В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
Шоу-бизнес
10:14
Радиоточкам нашли новое применение
Общество
01:05
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии
Ближний Восток В мире
03:08
Москвичей напоят лучшим кофе
Новости Москвы
00:58
Билан пошутил про подаренную ему реку
Шоу-бизнес
05:14
У французских истребителей возникли проблемы при ударе по Сирии
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение