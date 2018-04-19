ДИП ЦБ: в 2018 году россияне продолжат экономить на продуктах

Потребительское поведение, направленное на экономию расходов, сохранится и в 2018 году. Об этом говорится в апрельском бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

«Более 30% потребителей по-прежнему ориентированы на приобретение акционных товаров, покупку дешевых марок и менее дорогих продуктов», — говорится в обзоре.

«Среди драйверов восстановления потребительского спроса в 2017 году можно отметить снижение цен на отдельные социально значимые продовольственные товары, увеличение количества товаров, реализуемых при помощи промоакций торговыми сетями, и рост потребительского кредитования», — указано в обзоре.