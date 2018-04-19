Отдых в деревне, отказ от сладкого и старая одежда: на чем в Архангельской области экономят ипотечники

За последние годы ипотечная ставка во многих банках существенно снизилась, что вдохновило многих архангелогородцев на покупку жилья. Как там живется — по ту сторону ипотеки, мы спросили у тех, кто уже отметил новоселье и скрепил узы отношений с банком договором на несколько лет. Какую недвижимость приобрели, на чем экономят наши земляки и от чего отказались совсем, — в нашем материале.

Что купить на проценты ипотеки

Ирина Романенко

Объект недвижимости: 2-комнатная квартира в строящемся доме в Северодвинске

Год покупки: 2017.

Цена объекта: 4 050 000 рублей.

Срок ипотеки: 20 лет.

Сумма переплаты: 1 500 000 рублей.

На чем стали экономить: не покупаем ненужную одежду, на развлечениях — реже стали посещать рестораны, бары, концерты. Теперь планируем более экономные виды отпуска.

Появилась ли дополнительная работа: зарплаты хватает плюс появилась подработка.

Удается ли копить деньги: да, откладываются деньги на обстановку в будущей квартире и на будущий отпуск.

Как давно вы путешествовали: год назад на горнолыжный курорт.

Реально ли купить жилье без ипотеки: в моем случае — нереально.

Планируете ли вы перепродать жилье: нет.

Довольны ли вы своим приобретением: в целом да, но иногда возникает тревога из-за долгого срока ипотеки.

Совет от бывалого ипотечника: если отважились на ипотеку, то постарайтесь накопить на достаточно большой первоначальный взнос, это намного уменьшит ваши ежемесячные платежи в последующем. А также заранее просчитайте, чтобы сумма платежа была не более 30–35% вашего дохода, иначе будет достаточно трудно, придется во многом себя ограничивать.

Оксана Булыгина

Объект недвижимости: 4-комнатная квартира в Архангельске

Год покупки: 2017.

Цена объекта: 2 800 000 рублей.

Срок ипотеки: 10 лет.

Сумма переплаты: около 1 000 000 рублей, но когда получили материнский капитал 450 тысяч, вложили в ипотеку, переплата стала меньше.

На чем стали экономить: я не сказала бы, что мы стали экономить. Скорее, задумались, как можем больше заработать — мы с мужем предприниматели, у нас несколько проектов.

Удается ли копить деньги: сейчас планируем большую трату на ремонт купленной квартиры

Как давно вы путешествовали: отдыхаем по-настоящему мы в деревне у мамы. Дети маленькие, трудно с ними путешествовать. В деревне есть все для семейного отдыха: свежий воздух, натуральные продукты, родные люди, трудотерапия, безопасные развлечения для детей. И что самое главное, что я не получу ни на одном курорте — я могу сама отдохнуть от деток, поручив их маме — бабушке моих малышей.

Реально ли купить жилье без ипотеки: не стоит копить на жилье. Деньги быстро обесцениваются, недвижимость может подорожать. Да и где жить, пока копишь? Тратиться на ту же аренду, ютиться с родителями? Зачем? Лучше взять разумную, подъемную для себя ипотеку.

Планируете ли вы перепродать жилье: пока не думали.

Довольны ли вы своим приобретением: да.

Совет от бывалого ипотечника: не нужно бояться. Это уже второй наш опыт ипотеки. До этого снимали жилье, и так же каждый месяц платили немалые деньги. Только теперь — платим за свое. В этом случае с деньгами расставаться проще, чем отдавать их непонятно кому. Еще заметила, что ипотека мотивирует искать новые пути заработка. Финансовое положение нашей семьи даже улучшилось.

Андрей Лодкин

Объект недвижимости: 1-комнатная квартира в Архангельске.

Год покупки: 2017.

Цена объекта: 3 100 000 рублей.

Срок ипотеки: 20 лет.

Сумма переплаты: примерно 100 процентов.

На чем стали экономить: на питании — теперь сам готовлю дома, получается бюджетно. Раньше чаще ел фастфуд и ходил в кафе. Еще сократил потребление сладкого. Реже стал использовать автомобиль. Донашиваю не особо привлекательные вещи, купленные ранее.

Появилась ли дополнительная работа: стараюсь работать по выходным, искать новые способы заработать. Иногда приходится принимать финансовую помощь родителей.

Удается ли копить деньги: откладываю деньги на мебель и бытовую технику, в квартире все еще чувствуется пустота.

Как давно вы путешествовали: путешествовать все-таки удается, но по нашей области, за год посетил почти все национальные парки.

Реально ли купить жилье без ипотеки: без ипотеки купить нереально, только если далеко в пригороде.

Планируете ли вы перепродать жилье: когда-нибудь потом, когда станет расти семья.

Довольны ли вы своим приобретением: доволен, но радость пока сложно испытывать.

Совет от бывалого ипотечника: активно изучайте законодательство и порядок оформления документов, ну и, конечно же, изучайте рынок недвижимости — какие бывают дома, чтобы суметь найти жилье своей мечты.

Объект недвижимости: 2-комнатная квартира в Северодвинске.

Год покупки: 2015 год.

Цена объекта: 3 000 000 рублей.

Срок ипотеки: изначально был кредит на 20 лет, но в 2017 году рефинансировал кредит в другой банк на срок 11 лет.

Сумма переплаты: если честно, даже не считал.

На чем стали экономить: Я бы не сказал, что стал сильно себя в чем-то ограничивать, так как до этого была ипотека на комнату, и я уже привык к платежам.

Появилась ли дополнительная работа: в принципе, хватает зарплаты, но всегда хочется чуть больше. Удается ли копить деньги:я не ставил себе такую задачу. Пока что в этом нет необходимости.

Как давно вы путешествовали: последний раз в феврале отдыхал в Питере. Каждое лето стараюсь выбираться на море — российское побережье.

Реально ли купить жилье без ипотеки: считаю, что честно заработать на квартиру среднестатистическому человеку практически нереально. Либо наследство, либо ипотека, либо незаконные способы.

Планируете ли вы перепродать жилье: пока не задумывался об этом.

Довольны ли вы своим приобретением: конечно.

Совет от бывалого ипотечника: подходить к выбору объекта недвижимости надо хладнокровно, чтобы потом не жалеть о решении, принятом на эмоциях.

Объект недвижимости: участок в Приморском районе и строительство дома.

Год покупки: 2016.

Цена объекта: участок стоил 750 000 рублей, а на строительство дома около 2 000 000 рублей закладывали.

Срок ипотеки: 17 лет.

Сумма переплаты: примерно 1 000 000 рублей.

На чем стали экономить: на данный момент мы с супругом ни на чем не экономим.

Появилась ли дополнительная работа: в этом нет необходимости, зарплаты хватает, иначе бы брали на другой срок или меньшую сумму.

Удается ли копить деньги: нет нужды на что-то откладывать, в следующем году планирую начать копить на отдых с семьей.

Как давно вы путешествовали: в 2016 году мы путешествовали по России

Реально ли купить жилье без ипотеки: приобрести нет, построить да, но строительство тогда растянется на годы.

Планируете ли вы перепродать жилье: нет.

Довольны ли вы своим приобретением: да, это был осознанный выбор.

Совет от бывалого ипотечника: если других вариантов нет, то смиритесь с неизбежностью этой кабалы.