Россияне смогут расплачиваться телефонными номерами

Уже в следующем году граждане России смогут оплачивать свои онлайновые покупки с помощью номера телефона. При этом больше вводить ничего не потребуется. Об этом рассказал источник издания «Известия» , близкий к Центробанку

В 2019 году все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей. За её создание отвечает ассоциация «Финтех». После этого они будут выставлять счета покупателям без дополнительных реквизитов: банковский счет пользователя будет привязан к номеру телефона так же, как и номер карты. Правда, к одной карте можно будет подключить только один номер телефона.

Сам процесс предельно прост: при оплате пользователь должен будет ввести в окошко номер мобильника, после чего на его телефон придёт SMScкодом подтверждения. Указав нужные цифры, оплата будет тут же произведена.

«Сложность заполнения большого количества реквизитов при оплате отпугивает потенциальных покупателей. И коммерсанты, и банки стремятся как можно сильнее упростить процесс оплаты счетов, но это не всегда возможно. Неоднозначности, которые возникают при обработке платежей, часто являются источниками ошибок и конфликтов. В системе быстрых платежей реализовано решение, которое позволяет всегда точно донести содержание счета до плательщика и установить назначение полученного платежа на стороне продавца», — заявили в «Финтехе».