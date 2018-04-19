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Вычет за допвзносы на пенсию родителям не введут
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Вычет за допвзносы на пенсию родителям не введут 

Время бухгалтера 2 часа назад
В Минфин поступило предложение ввести новый соцвычет по НДФЛ в сумме уплаченных допвзносов на накопительную пенсию в пользу родителей. Специалисты ведомства отмечают, что в п. 1 ст. 219 НК РФ зафиксировано право плательщика на вычет по НДФЛ в размере уплаченных допвзносов с учетом ограничений из п. 2 той же статьи.
Дополнительный взнос определяется Законом № 56-ФЗ как платеж, который совершает застрахованное лицо за счет своих средств путем банковского перевода в бюджет ПФР. Их можно платить самостоятельно, либо такое решение может принять работодатель. Однако застрахованное лицо не может перечислять допвзносы на накопительную пенсию в чью-то еще пользу. Таким образом, предоставление соцвычета на взносы, уплаченные на пенсию для родителей, финансистами не поддерживается.
ПИСЬМО Минфина РФ от 28.03.2018 № 03-04-05/19781
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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