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Эффект от «майских указов» оказался кратковременным, — Аналитики Райффайзенбанка
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Эффект от «майских указов» оказался кратковременным, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Вчера Росстат опубликовал макростатистику за март. К сожалению, она пока не позволяет оценить общий фактический эффект от «майских указов». Тем не менее, она показывает, что поддержка бюджетникам оказалась краткосрочной, это подтверждает тезис о том, что «прибавка» была выплачена в качестве премий. Так, годовые номинальные темпы роста зарплат в январе и феврале остались на повышенных уровнях (13,4% г. /г. и 12,9% г. /г., соответственно), но уже в марте вернулись к прежним, более умеренным значениям (9% г. /г.). Отметим, что динамика реальных располагаемых доходов в марте осталась позитивной (4,1% г. /г.), впрочем, вряд ли это произошло из-за «майских указов». Интересно, что на фоне позитивной динамики доходов населения розничные продажи показали лишь умеренный рост (2% г. /г. против 1,8% г. /г. в феврале), а общая динамика потребительских расходов (розничные продажи + услуги) даже ухудшилась (1,5% г. /г. против 1,8% г. /г. в феврале).
Мы полагаем, что расхождение в динамике доходов и расходов населения может быть обусловлено двумя факторами. С одной стороны, объем средств, выплаченных по «майским указам», оказался невысоким в абсолютном выражении (~50-60 млрд руб. в месяц). Этого оказалось недостаточно, чтобы обеспечить ускорение продаж. С другой стороны, возможно, что заметная часть дополнительных доходов бюджетников «осела» в виде сбережений на банковских депозитах (что подтверждается статистикой банковского сектора). Более подробно на вопросы по динамике доходов и расходов населения позволит ответить публикация доклада «Социально-экономическое положение России» за 1 кв. 2018 г. Там будет представлена динамика прочих доходов (в первую очередь, пенсий и «серых» зарплат), а также станет понятен объем (в млрд руб.) дополнительного прироста ФОТ в январе и феврале. Публикация намечена на 27 апреля.
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