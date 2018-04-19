Самая дорогая квартира в новостройке стоит почти 44 000 000 рублей

Казанский жилой комплекс попал в топ самых дорогих в ПФО по версии популярного сайта по аренде жилья. Казань на втором месте.

Самая дорогая квартира в казанской новостройке продается в жилом комплексе на улице Маяковского. Это четырехкомнатная квартира, стоимостью 43 940 000 рублей (около 300 000 рублей в месяц в ипотеку). Площадь квартиры — почти 330 квадратных метров. Дом уже сдан в эксплуатацию.

Дороже только недвижимость в Нижегородской области . Четырехкомнатная квартира площадью 218 квадратных метров стоит 54 350 000 рублей.

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