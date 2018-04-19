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Депутат рассказал, сколько хакеры в среднем крадут с одного счета в банке
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Депутат рассказал, сколько хакеры в среднем крадут с одного счета в банке 

РИА Новости 2 часа назад
ЯЛТА (Крым), 19 апр — РИА Новости. Число хакерских атак на счета физических лиц в российских банках постоянно растет — в 2017 году их было на 20 тысяч больше, а средняя сумма списания со счетов клиентов составила около 3 тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на одной из сессий Ялтинского международного экономического форума.
"Тема хакерских атак стоит очень остро, они постоянно растут. В 2016 году (зафиксировано) 296,7 тысяч атак на счета физических лиц, в 2017 году — 317,8 тысяч атак", — сказал Аксаков.
В 2016 году в результате действий хакеров было украдено 1,74 миллиарда рублей, в 2017-м — 961,3 миллиона рублей, сказал депутат. Средняя сумма списания со счетов клиентов составила порядка 3 тысяч рублей.
Аксаков добавил, что недавно внесены изменения в законодательство с уголовной ответственностью за кражу с банковского счета даже в минимальных размерах. Дополнительно банку разрешается блокировка на 48 часов при попытке несанкционированного вмешательства в счета клиентов.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
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