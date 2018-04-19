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Маткапитал предложили потратить на дачу
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Маткапитал предложили потратить на дачу 

Rambler News Service 1 час назад
Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, который расширяет возможности использования материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
Законопроектом, в частности, предлагается использовать маткапитал для покупки или строительства дачного дома на садовом земельном участке.
«Настоящим проектом федерального закона предлагается ввести норму, согласно которой использование средств материнского капитала будет возможно не только для целей улучшения жилищных условий, но и для приобретения (строительства) садового или жилого дома, располагающегося на садовом земельном участке», — говорится в пояснительной записке к документу.
«В сложившейся экономической ситуации и с учетом исторических особенностей, социально-экономическое значение садовых земельных участков для граждан трудно переоценить. Для большинства — это зачастую единственная возможность обеспечить себя отдыхом и основными видами сельскохозяйственной продукции для личных нужд», — сказано в пояснительной записке.
По оценкам депутатов, с момента запуска программы в 2007 году сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллиона семей, при этом средствами полностью распорядились лишь 54,3% их владельцев. Большинство — около 4,1 миллиона семей — использовали деньги для улучшения жилищных условий.
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