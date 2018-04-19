Коллективная ответственность. Почему иностранные банки не хотят работать с россиянами

Российские клиенты перестают быть желанными для банков других стран. Причин огромное количество: россияне чаще попадают в санкционные списки США Евросоюза , часто оказываются замешаны в отмывании денег, избегают налогов. Список юрисдикций, в которых россияне и жители СНГ сталкиваются с трудностями при открытии счетов, достаточно широк — счета в последнее время начали закрывать во множестве стран — Латвии Великобритании , Германии, Швейцарии и даже Китае . С проблемами сталкиваются все обладатели российских паспортов, а не только те, кого затронули европейские или американские санкции.

На практике банковские служащие дотошно допрашивают россиян о поводах открытия счета, вводят сложные бюрократические процедуры и запретительные комиссии. Иногда это делается специально, чтобы клиент устал от волокиты и нашел новое пристанище для своих средств. При закрытии действующего счета причины не объясняются — средства просят перевести в другое место или замораживают до выяснения обстоятельств.

К примеру, Deutsche Bank , Barclays и UBS ежегодно закрывают неблагонадежным клиентам несколько десятков тысяч счетов. Банки избавляются от клиентов в тех случаях, когда считают их слишком рискованными в свете требований по борьбе с отмыванием денег, или поскольку работа с ними стала невыгодной из-за новых регулирующих норм. Банкиры проверяют каждого клиента — самые щепетильные не ограничиваются проверками по общедоступным базам, запросами документов, а заказывают отдельное расследование про клиента — происхождении его денег, связи с санкционными компаниями, политиками или криминалом.

Результаты такого дорогостоящего due diligence (более $10000) часто оказываются негативными, значительная часть состоятельных клиентов связаны с чиновниками, санкционными или государственными компаниями.

Более серьезная проблема заключается в том, что европейские банкиры напуганы последствиями скандала под названием Laundromat, которые задел несколько десятков банков, включая российские. Эта мошенническая схема позволила многим представителям стран СНГ отмывать через банки миллиарды долларов. Не стоит забывать и про другие утечки информации с коррупционным подтекстом, раскрытые в СМИ под названиями Panama и Paradise Papers (в них указывались и банковские счета).

По велению США Логика отказа от работы с российскими клиентами имеет экономическую подоплеку — банки не готовы из-за небольших сумм получать многомиллионные штрафы от регуляторов или фокусировать на себе внимание властей. С таким, например, столкнулся Deutsche Bank, который заплатил банковскому регулятору штата Нью-Йорк $425 млн Российский ЦБ оценил нарушения мягче, выставив штраф в 300 000 рублей.

Американские регуляторы наводят особый страх на банкиров. Активизация властей США по части борьбы с отмыванием денежных средств объясняется не только геополитическими играми — все операции с долларами проходят через корреспондентские счета американских банков, а значит, они вовлекаются в сомнительные операции. Существует конспирологическая версия, что так американские власти пытаются затянуть состоятельных людей в юрисдикцию США. Хотя на миллиарды штрафуют и американские банки.

Среди последних наиболее громких разбирательств последнего времени — ликвидация ливанского банка FBME на Кипре , который обслуживал российских клиентов. На этот банк обратил внимание департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Он выяснил, что этот небольшой банк за год совершил переводов на более чем $387 млн Американские власти обвинили FBME в отмывании средств. Продолжением американской истории в этом году стала ликвидация латвийского банка ABLV (тоже ориентировался на россиян), которая последовала после публикации отчета Финансовой разведки США о причастности банка к финансовым потокам Северной Кореи . Эхо этого дела в Латвии не утихло, нарастают опасения за другие латвийские банки, которых обязали очиститься от основной части клиентов-нерезидентов (прежде всего россиян).

Общий фон напоминает панику иностранных банков во время дела Bank of New York (BONY) в конце 1990-х годов, которое переросло в крупнейший международный скандал, сильно ударивший по престижу России . Впечатляющая сумма проводок «грязных денег» ($7 млрд) навела на мысль о воровстве кредитов МВФ и средств бюджета. В деле засветились российские банки — Собинбанк МДМ . Для россиян же дело BONY вылилось в то, что банки по всему миру распрощались с деньгами из России — закрывали счета всем клиентам с фамилиями, которые заканчивались на «ов» и «ев».

Ответ на текущую ситуацию, например, в Латвии выразился в закрытии счетов и запрет для нерезидентов (прежде всего россиян) на работу в долларовой зоне. Некоторые банки ограничивают количество счетов у клиента, объемы транзакций, минимальный остаток на счете, банки затягивают или блокируют подозрительные операции.

Есть ли альтернатива

Что же делать? Если вы являетесь обладателем действительно легального капитала, то опасность для вас снижается. Но нужно запастись пакетом документов и уметь с помощью них доказывать происхождение доходов, платить налоги и следить за о тем, чтобы не нарушать правила международного и местного банкинга. Ваши шансы увеличатся, если обратиться к профессиональным юридическим консультантам, которые работают на аутсорсинге практически при каждом банке.

В сегодняшних реалиях я бы разделил капитал на несколько частей и строил свои отношения с зарубежными банками следующим образом: на текущих счетах в них следует хранить только те средства, которые вам необходимы для удовлетворения своих оперативных потребностей за границей на 2-3 года. Длинным деньгам, особенно крупным суммам, там делать нечего. Их можно перевести на брокерский счет с целью приобретения ценных бумаг, паевых фондов, разместить деньги в доверительное управление. Альтернативой банкам в этом случае могут стать также инвесткомпании. В случае возникновения проблем такого рода активы можно быстро перевести.

Один из вариантов выхода из ситуации — открытие счетов в банках арабского и азиатского региона, а также СНГ — Армении Казахстана . Неплохим вариантом может являться использование инвестиционных инструментов страховых компаний. «Вишенкой на торте» в данном случае станет налоговая оптимизация. Часть денежных средств можно перевести в криптовалюты, но в этом случае нужно быть предельно аккуратным и попытаться максимально защитить себя от мошенничества, поскольку этот рынок больше напоминает Дикий Запад, чем цивилизацию.

Наиболее радикальный, но вполне действенный способ выхода из трудностей со счетами — получение второго гражданства или вида на жительство. В этом случае снимаются различные ограничения на валютные операции и пользование офшорными компаниями, а также риски споров с непредсказуемыми российскими налоговиками. Можно попытаться вернуть капитал в Россию — для этого государство предлагает билет на выход через амнистию капитала, которая заработала с марта 2018 года. В ее рамках можно задекларировать счета в зарубежных банках, открытые до начала этого года года. Амнистия действует до 28 февраля 2019 года.

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