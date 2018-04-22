На ремонт домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 потратят еще 250 миллионов рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области ищет банк, который предоставит организации кредитную линию на общую сумму 250 миллионов рублей. Эти деньги направят на ремонт многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

— ФКР возьмет кредит на 36 месяцев. За свои услуги кредитная организация получит 47 297 477 рублей, — говорится в документах закупки.

Организация планирует погашать кредит из нескольких источников. Во-первых, за счет взносов за капитальный ремонт и штрафов, уплаченных собственниками за несвоевременное внесение взносов. Также деньги поступят из бюджета Самарской области и собственных счетов фонда.

Ранее фонд уже получила несколько кредитов на сумму 300 и 50 миллионов рублей на эти же цели. Кроме того, представители организации готовы взять еще 250 миллионов рублей. Чиновники уточняли, что за счет этих средств оплатят ремонт фасадов домов на Московском шоссе и улице Ново-Садовой. При этом часть работ подрядчики уже выполнили. После ремонта фасадов дома не будут исключать из программы, если они нуждаются в проведении других видов ремонта.