Размер пени за неуплату налогов ограничат

Кабинет министров на заседании рассмотрел поправки в 75 статью Налогового кодекса, чтобы снизить нагрузку на бизнес в части уплаты пени. Сейчас при нарушении сроков уплаты налога, сбора, страховых взносов подлежат уплате штрафы, начисляемые за каждый календарный день просрочки.

"Встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг, — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев . — Предприниматель сталкивается с необходимостью выкладывать в налоговой крупную сумму денег и это падает тяжелым бременем на самих налогоплательщиков".

— Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки, — заявил председатель правительства. — Начисление пени будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности.

Это не только сделает положение бизнеса более устойчивым, но и в ряде случаев позволит в принципе взыскивать штрафы, поскольку они не будут в разы превышать размер основного долга.