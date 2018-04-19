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Размер пени за неуплату налогов ограничат
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Размер пени за неуплату налогов ограничат 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Кабинет министров на заседании рассмотрел поправки в 75 статью Налогового кодекса, чтобы снизить нагрузку на бизнес в части уплаты пени. Сейчас при нарушении сроков уплаты налога, сбора, страховых взносов подлежат уплате штрафы, начисляемые за каждый календарный день просрочки.
"Встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг, — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев. — Предприниматель сталкивается с необходимостью выкладывать в налоговой крупную сумму денег и это падает тяжелым бременем на самих налогоплательщиков".
— Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки, — заявил председатель правительства. — Начисление пени будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности.
Это не только сделает положение бизнеса более устойчивым, но и в ряде случаев позволит в принципе взыскивать штрафы, поскольку они не будут в разы превышать размер основного долга.
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