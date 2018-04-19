Как выросли зарплаты?

Наш город стал лидером по росту зарплат за год среди всех регионов страны. Насколько же возросли доходы? Д. Ангец, СПб

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в прошлом году в Санкт-Петербурге увеличение заработной платы произошло в среднем на 21%.

— В большинстве регионов рост составил 8-13%, — рассказала главный редактор мониторинга Татьяна Малева . — В основном зарплаты увеличились в бюджетных отраслях, в том числе в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. А также в производстве нефтепродуктов.

Эксперты говорят, что статистика средних зарплат не имеет ничего общего с реальностью. Так, по данным Смольного, в марте размер средней зарплаты в городе превысил 54 тыс. рублей.