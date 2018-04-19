Онлайн-магазины позволят оплачивать покупки только по номеру телефона

Российские онлайн-магазины начнут принимать номера мобильных телефонов вместо банковских карт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ , и двух банкиров.

В ассоциации «Финтех» при ЦБ изданию рассказали, что интернет-магазины интегрируются с платформой быстрых платежей, которая не требует дополнительных реквизитов для оплаты. По словам источников, инициативу поддержали в банках и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Там отметили, что такое нововведение стимулирует рост числа онлайн-платежей и объема интернет-торговли.

Близкий к ЦБ источник рассказал, что все российские магазины подключатся к системе уже в 2019 году. Оплата по номеру телефона станет возможна благодаря привязке к нему банковского счета, объяснил собеседник. При этом к одному номеру можно будет привязать только одну карту.

Банкиры рассказали, что при оплате не нужно будет вводить дополнительную информацию — номер карты, срок ее действия, имя и фамилию, а также CVV-код. После указания номера покупателю придет SMS-сообщение с кодом подтверждения и этого будет достаточно для того, чтобы оплата прошла.

представители ассоциации «Финтех»

«Сложность заполнения большого количества реквизитов при оплате отпугивает потенциальных покупателей. И коммерсанты, и банки стремятся как можно сильнее упростить процесс оплаты счетов, но это не всегда возможно. Неоднозначности, которые возникают при обработке платежей, часто являются источниками ошибок и конфликтов».

Президент АКИТ Алексей Федоров сказал, что полностью поддерживает инициативу, поскольку. «Чем меньше кликов сделает потенциальный покупатель на сайте интернет-магазина, тем больше вероятность оплаты товара», — объяснил он.

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В марте стало известно, что Центробанк собирается запустить «магазин на диване» — собственную платформу финансовых услуг на базе инфраструктуры « Московской биржи ». В будущем там можно будет покупать даже музыку и фильмы, допустили в ЦБ.

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