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Самара вошла в тройку городов-лидеров по популярности у туристов
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Самара вошла в тройку городов-лидеров по популярности у туристов 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Рейтинг составлен среди городов Приволжского федерального округа.
Самару на майские праздники ждет наплыв туристов. Город вошел в тройку самых популярных у путешественников городов Приволжского федерального округа. Рейтинг составлен сайтом Tvil.ru по данным анализа бронирования номеров гостиниц и апартаментов для проживания в первую декаду мая.
В Самаре туристы останавливаются в среднем на две ночи и тратят на отдых 2,3 тысячи рублей в сутки. На первом месте рейтинга расположилась Казань, на втором — Нижний Новгород.
Фото: pixabay.com
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