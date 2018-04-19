Самара вошла в тройку городов-лидеров по популярности у туристов 

Рейтинг составлен среди городов Приволжского федерального округа.
Самару на майские праздники ждет наплыв туристов. Город вошел в тройку самых популярных у путешественников городов Приволжского федерального округа. Рейтинг составлен сайтом Tvil.ru по данным анализа бронирования номеров гостиниц и апартаментов для проживания в первую декаду мая.
В Самаре туристы останавливаются в среднем на две ночи и тратят на отдых 2,3 тысячи рублей в сутки. На первом месте рейтинга расположилась Казань, на втором — Нижний Новгород.
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