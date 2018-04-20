Самара входит в первую тройку у туристов в ПФО по популярности путешествий на майские праздники

Рейтинг составлен по данным анализа броней гостиниц и апартаментов для проживания в первую декаду мая. По данным сервиса, туристы бронируют майские праздничные поездки в Самаре в среднем на две ночи и тратят на проживание 2,3 тыс. руб. в сутки.