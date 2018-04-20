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Самара входит в первую тройку у туристов в ПФО по популярности путешествий на майские праздники
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Самара входит в первую тройку у туристов в ПФО по популярности путешествий на майские праздники 

Волга Ньюс 31 минуту назад
Фото: ТРК Губерния
Рейтинг составлен по данным анализа броней гостиниц и апартаментов для проживания в первую декаду мая.
По данным сервиса, туристы бронируют майские праздничные поездки в Самаре в среднем на две ночи и тратят на проживание 2,3 тыс. руб. в сутки.
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