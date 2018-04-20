Самара в тройке популярности у туристов на майские праздники

По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru самые популярные среди туристов города Приволжского федерального округа для отдыха на майские праздники (Первомай и День Победы) Казань, Нижний Новгород и Самара , сообщает правительство Самарской области

Рейтинг составлен по данным анализа броней гостиниц и апартаментов для проживания в первую декаду мая.

По данным сервиса, туристы бронируют майские праздничные поездки в Самаре в среднем на две ночи и тратят на проживание 2,3 тысячи рублей в сутки.