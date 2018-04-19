Ещё
Минтруд готовит отмену «потребительской корзины»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минтруд готовит отмену «потребительской корзины» 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Не исключено, что российские власти откажутся от такого показателя, как потребительская корзина. Бедных будут учитывать не по тому, дотягивает у человека доход до прожиточного минимума или нет, а по другим принципам. Об этом, как пишет
"Российская газета", рассказал на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) глава Минтруда Максим Топилин.
Нигде в мире не утверждается потребительская корзина, вместо этого статистическими методами определяется, например, что в группу риска по бедности попадают люди с доходом менее 40% медианной зарплаты, полагает Топилин. Минтруд с Росстатом начал анализировать возможность перейти к этой конструкции, министр пригласил к обсуждению профсоюзы.
Сейчас же регионам выделят дополнительно 16,4 миллиарда рублей на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая, пишет «Российская газета». Решение одобрено трехсторонней бюджетной комиссией.
Это второй транш из федерального бюджета, первый составил 20 миллиардов рублей. Минимальная зарплата с 1 мая поднимется до 11 163 рублей, а граждане, живущие на Севере и на приравненных к нему территориях, будут получать более высокий МРОТ за счет «северных коэффициентов». Он рассчитывает, что это станет серьезным вкладом в дело борьбы с бедностью, а так называемая проблема
работающих бедных
будет решена, по крайней мере формально.
Кроме того, планируется пересмотреть содержание пока не отмененной потребительской корзины. Если в ней увеличится количество мяса, рыбы, овощей и фруктов, то вырастет и ее стоимость, а с ней — и величина прожиточного минимума, и минимальная зарплата, пообщеал министр.
Кроме того, глава Минтруда рассказал, что задолженность по заработной плате в России в прошлом месяце увеличилась на 65 миллионов рублей, или на 2,3 процента (сейчас задолженность составляет, по данным Росстата, 2,86 миллиарда), однако, по его мнению, это фоновое изменение, в целом ситуация с долгами работодателей улучшается.
Newsru.com: последние новости
Сотрудники "Почты России" оформили сотни поддельных кредитов в банке "Открытие" на пенсионеров Правительство пересмотрит подход к списку "неженских" профессий Минтруд готовит отмену "потребительской корзины"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ потребовала от США компенсаций53
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО240
Центральная Россия покроется снегом9
Россияне «изменили» доллару76
8 лет за кокаиновый круиз29
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:35
Крым станет «российской Калифорнией»
Экономика
01:04
Драка супругов и свекрови в суде попала на видео
Общество Происшествия
02:41
Кремль оценил планы Украины об автокефальной церкви
Политика
02:27
Центральная Россия покроется снегом
Погода Общество
02:25
РФ потребовала от США компенсаций
Экономика
20:00
Пять ТПУ построят на желтой ветке метро
Новости Москвы
00:35
В России предложили запретить Booking.com
Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение