Минтруд готовит отмену «потребительской корзины»

Не исключено, что российские власти откажутся от такого показателя, как потребительская корзина. Бедных будут учитывать не по тому, дотягивает у человека доход до прожиточного минимума или нет, а по другим принципам. Об этом, как пишет

Нигде в мире не утверждается потребительская корзина, вместо этого статистическими методами определяется, например, что в группу риска по бедности попадают люди с доходом менее 40% медианной зарплаты, полагает Топилин. Минтруд с Росстатом начал анализировать возможность перейти к этой конструкции, министр пригласил к обсуждению профсоюзы.

Сейчас же регионам выделят дополнительно 16,4 миллиарда рублей на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая, пишет «Российская газета». Решение одобрено трехсторонней бюджетной комиссией.

Это второй транш из федерального бюджета, первый составил 20 миллиардов рублей. Минимальная зарплата с 1 мая поднимется до 11 163 рублей, а граждане, живущие на Севере и на приравненных к нему территориях, будут получать более высокий МРОТ за счет «северных коэффициентов». Он рассчитывает, что это станет серьезным вкладом в дело борьбы с бедностью, а так называемая проблема

работающих бедных

будет решена, по крайней мере формально.

Кроме того, планируется пересмотреть содержание пока не отмененной потребительской корзины. Если в ней увеличится количество мяса, рыбы, овощей и фруктов, то вырастет и ее стоимость, а с ней — и величина прожиточного минимума, и минимальная зарплата, пообщеал министр.

Кроме того, глава Минтруда рассказал, что задолженность по заработной плате в России в прошлом месяце увеличилась на 65 миллионов рублей, или на 2,3 процента (сейчас задолженность составляет, по данным Росстата, 2,86 миллиарда), однако, по его мнению, это фоновое изменение, в целом ситуация с долгами работодателей улучшается.