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Можно ли перенести поездки по проездному на следующий месяц?
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Можно ли перенести поездки по проездному на следующий месяц? 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Можно ли перенести оплаченные, но не использованные поездки на льготном проездном на следующий месяц?
«Да, сейчас это можно будет сделать. Такая возможность появится у пассажиров с 21 апреля. Перенос возможен, если в текущем месяце по проездному вы не совершили ни одной поездки, — отвечает пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта Анна Орлова. — Кроме того, произошли и другие изменения. Восстановить утерянный или повреждённый билет можно будет в одном из 55 пунктов выдачи. В Гортранс сейчас обращаться не нужно. В случае утери или повреждения карты по вине пользователя необходимо заплатить 71 рубль (то есть оплатить её стоимость). При этом неиспользованные поездки можно будет восстановить. Для этого необходимо обратиться с новой картой и чеком о пополнении проездного билета на текущий месяц в Гортранс. Ещё одно нововведение: проездной теперь могут заблокировать, если выяснится, что его использует пассажир, который не оформлял этот документ».
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