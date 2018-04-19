Можно ли перенести поездки по проездному на следующий месяц?

Можно ли перенести оплаченные, но не использованные поездки на льготном проездном на следующий месяц? «Да, сейчас это можно будет сделать. Такая возможность появится у пассажиров с 21 апреля. Перенос возможен, если в текущем месяце по проездному вы не совершили ни одной поездки, — отвечает пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта Анна Орлова . — Кроме того, произошли и другие изменения. Восстановить утерянный или повреждённый билет можно будет в одном из 55 пунктов выдачи. В Гортранс сейчас обращаться не нужно. В случае утери или повреждения карты по вине пользователя необходимо заплатить 71 рубль (то есть оплатить её стоимость). При этом неиспользованные поездки можно будет восстановить. Для этого необходимо обратиться с новой картой и чеком о пополнении проездного билета на текущий месяц в Гортранс. Ещё одно нововведение: проездной теперь могут заблокировать, если выяснится, что его использует пассажир, который не оформлял этот документ».