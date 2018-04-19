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Как сделать дубликат СНИЛС?
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Как сделать дубликат СНИЛС? 

АиФ Пермь 33 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Недавно потеряла СНИЛС. Времени бегать по инстанциям мало. Как его восстановить?
«За восстановлением СНИЛС обращаются довольно часто. В прошлом году дубликат получили почти 30 тысяч человек. Именно поэтому мы решили облегчить процедуру подачи заявления. Сделать это можно в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России, — поясняет управляющий Пенсионным фондом РФ по Пермскому краю Станислав Аврончук. — Получить дубликат можно так: зайти в «Личный кабинет», затем в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства», выбрать команду «Запросить», перейти в «Историю обращений» и выбрать «Дубликат страхового свидетельства». На экране появится страховое свидетельство в формате PDF. Чтобы получить дубликат СНИЛС в виде привычной зелёной карточки, нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР. При себе надо иметь паспорт. Также желательно взять с собой страховое свидетельство в формате PDF».
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